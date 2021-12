Anders Tägt. Bild: Stendörren

Stendörrens ordförande avböjer omval

Bolag Anders Tägt, styrelsens ordförande i Stendörren, har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2022.

Anders Tägt valdes in i Stendörrens styrelse i januari 2019 och är sedan 2020 styrelsens ordförande. Valberedningen inleder arbetet med att hitta en efterträdare.

– Jag vill tacka Anders för hans bidrag och engagemang, först som styrelsemedlem och senare som styrelsens ordförande. Anders engagemang har varit utomordentligt starkt och tydligt under det för bolaget så viktiga förändringsarbete som bedrivits under de senaste åren, säger Henrik Orrbeck, representant för Stendörrens största ägare Stendörren Real Estate AB och styrelseledamot i Stendörren.

