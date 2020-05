Erik Ranje, vd på Stendörren. Bild: Stendörren

Stendörren: Stora hyresökningar i omförhandlingar

Bolag Stendörren är relativt opåverkade av viruset än så länge och redovisar bland annat kraftigt ökat förvaltningsresultat och höjda hyror under Q1.

Q1-siffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 6% till 158 miljoner kronor (149) och driftnettot ökade med 19% till 118 miljoner kronor (99).

• De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 28% i genomsnitt.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 62 miljoner kronor (36).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52 miljoner kronor (34) motsvarande 1,83 kronor per aktie (1,22).

• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 49 miljoner kronor (6), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav.

• Periodens resultat ökade med 159% till 88 miljoner kronor (34) motsvarande 3,13 kronor per aktie (1,21).

• Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelning inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.



– De ökade hyresintäkterna (6% mot januari–mars 2019) och det ökade driftnettot (19% mot januari–mars 2019) samt ökningen av hyresvärdena om 28% i genomsnitt i samband med omförhandlade hyresavtal under perioden påvisar en fortsatt stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet, säger vd Erik Ranje.



– I övrigt har perioden präglats av det globala utbrottet av coronaviruset. Av bolagets hyresintäkter är en relativt liten andel hänförliga till hyresgäster inom de sektorer som är mer direkt drabbade. Dock påverkar coronaviruset indirekt många andra sektorer, varför även övriga hyresgäster kan komma att påverkas negativt. Därför har Stendörren har stärkt den finansiella beredskapen genom att stärka upp likviditeten samt genomfört en större refinansiering av banklån, innebärande att inga obligations- eller banklåneförfall inträffar före utgången av första kvartalet 2021. Bolaget har därutöver vidtagit åtgärder för att mildra störningar i verksamheten och följer myndigheternas rekommendationer noggrant.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen