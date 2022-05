Erik Ranje. Bild: Sarah Thorén

Stendörren: Stora hyreshöjningar i omförhandlade avtal

Bolag Stendörren ökar förvaltningsresultatet med 37 procent under Q1.

Januari-mars 2022:

• Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 177 miljoner kronor (161) och driftnettot ökade med 16 procent till 129 miljoner kronor (111).

• Förvaltningsresultatet ökade med 37 procent till 72 miljoner kronor (53).

• Nettouthyrningen uppgick under kvartalet till sammanlagt ca 15 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om ca 21 miljoner kronor.

• De hyresavtal som omförhandlades under kvartalet ledde till en ökning av hyresvärdena om 20 procent i viktat genomsnitt.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 123 miljoner kronor (56) motsvarande 4,33 kronor per aktie (1,96).

• Värdeförändringen av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 129 miljoner kronor (169).

• Periodens resultat ökade till 241 miljoner kronor (186) motsvarande 8,05 kronor per aktie (6,12) före utspädning och 8,03 kronor per aktie (6,11) efter utspädning.



Vd Erik Ranje:

– Jag kan konstatera att vi fortsätter leverera mycket stark nettouthyrning och ökar successivt den ekonomiska uthyrningsgraden som landade på 90 procent. Inflyttning sker dock med viss fördröjning efter påtecknat hyresavtal och beaktar man kontrakterade inflyttningar och avflyttningar framåtblickande 12 månader från rapportdatumet uppgår den ekonomiska uthyrningsgraden till 92 procent. Denna positiva utveckling är vi mycket stolta över och den är ett resultat av ett förändrat arbetssätt och hårt arbete.



– Det har även skett stora framsteg inom vår utvecklingsverksamhet där vi påbörjat nybyggnation av logistikanläggningar i Almnäs, Södertälje och i Brunna, Upplands-Bro samt påbörjat nybyggnation av anläggningar för lätt industri i Uppsala och i Västerås. Vi har även erhållit vårt första bygglov för bostäder – två bostadskvarter om totalt 326 lägenheter samt ett parkeringsgarage i Botkyrka.



– Vår expansion på nya marknader har fortsatt med flera förvärv i både Köpenhamns- och Osloregionen. I dessa regioner ser vi att det finns ytterligare attraktiva affärer som kan bidra med stark lönsam tillväxt.

