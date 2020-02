Erik Ranje, vd för Stendörren. Bild: Stendörren

Stendörren: Omförhandlade hyror upp 30 procent

Bolag Stendörrens hyresintäkter ökade med tio procent under 2019. Omförhandlade avtal ledde till 30-procentiga ökningar. Förvaltningsresultat minskade på grund av finansiella och administrativa kostnader specifika för perioden.

Januari-december 2019:

• Hyresintäkterna ökade med 10% till 592 miljoner kronor (537) och driftnettot ökade med

12% till 397 miljoner kronor (355).

• De hyresavtal som omförhandlades under perioden ledde till en ökning av hyresvärdena om 30% i genomsnitt.

• Förvaltningsresultatet minskade till 135 miljoner kronor (174) på grund av finansiella- och administrativa kostnader specifika för perioden.

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 143 miljoner kronor (143) motsvarande 5,07 kronor per aktie (5,11).

• Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 237 miljoner kronor (326), huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav.

• Periodens resultat minskade med 31% till 290 miljoner kronor (419) motsvarande 10,30 kronor per aktie (15,00).

• Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieutdelningen inte lämnas till förmån för återinvestering i verksamheten.



Vd Erik Ranje:

– Under 2019 redovisar Stendörren ökade hyresintäkter med 10 % till 592 miljoner kronor och driftnettot ökade med 12 % till 397 miljoner kronor, jämfört med 2018. Värdeökningen av förvaltningsfastigheterna uppgick för perioden till 237 miljoner kronor, huvudsakligen hänförlig till förbättrade kassaflöden och i vissa fall justerade avkastningskrav. De positiva siffrorna påvisar en stark utveckling för Stendörrens kärnverksamhet.



– Under 2019 förvärvade Stendörren tre fastigheter i tre separata transaktioner med en total uthyrningsbar area om 11 746 kvm. Sammanlagt överenskommet fastighetsvärde i dessa förvärv uppgick till 162 miljoner kronor. I december 2019 ingick Stendörren vidare även avtal att förvärva fastigheten Skyttbrink 15 i Botkyrka för 83 miljoner kronor, denna fastighet tillträddes under januari 2020. Stendörren har under året analyserat nya geografiska marknader, vilket är i linje med Bolagets fortsatta tillväxtmål.



– För att ytterligare stärka vår finansiella position samt tillgång till kapital för fortsatt tillväxt har Stendörren under året stärkt balansräkningen genom att emittera en hybridobligation om 800 miljoner kronor och i samband med detta förtidslösa en obligation om 710 miljoner kronor med ordinarie förfall i juli 2020. Vår redovisade soliditet har därmed stigit till 41 % vid utgången av året.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen