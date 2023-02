Erik Ranje, vd för Stendörren. Bild: Sarah Thorén

Stendörren minskar förvaltningsresultatet – intäkterna ökar

Bolag Stendörren ökade intäkterna men minskade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 192 miljoner kronor (169), en ökning med 13,6 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 136 miljoner kronor (126), en ökning med 7,9 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 55 miljoner kronor (64), en minskning med 14,1 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -354 miljoner kronor (457).



Resultatet efter skatt blev -278 miljoner kronor (421). Resultat per aktie hamnade på -10,35 kronor (14,30).



Ingen utdelning föreslås (0).



Substansvärde per aktie låg på 173,01 kronor (170,67). Substansvärde, långsiktigt, per aktie låg på 189,14 kronor (186,80).



"Stendörren har haft god operationell utveckling under det fjärde kvartalet med fortsatt positiv nettouthyrning, fortsatt framdrift i projektportföljen och stärkt närvaro på nya marknader. Samtidigt har vi liksom många andra i vår bransch påverkats av en avmattad konjunktur, högre räntor samt högre avkastningskrav vilket påverkat värdet på vårt fastighetsbestånd", skriver vd Erik Ranje i en kommentar.



"Vi går dock in i 2023 med stabila finanser och bra balans i vår affär. Vi kommer fortsätta fokusera på tillväxt men också på stärkt finansiell beredskap så att vi står väl rustade oavsett konjunkturutveckling och klimat på finansieringsmarknaden."



Han skriver vidare att bolaget varit mer restriktiva i sin förvärvstakt.



"Vi kommer även under det kommande året lägga stor vikt vid bibehållen finansiell beredskap, givet det mer utmanande läget på finansieringsmarknaden. Det kommer ge oss förutsättningar att fortsätta växa och att utnyttja möjligheter till goda affärer som alltid dyker upp när marknadsförutsättningarna förändras".

