Stendörren flyttar sitt huvudkontor

Bolag Stendörren lämnar Strandvägen och flyttar istället till nya lokaler på Linnégatan i Stockholm.

De senaste åren har Stendörren vuxit snabbt genom både förvärv och en notering på huvudlistan. Behovet av större kontorslokaler och ett utvecklat arbetssätt har varit drivkrafter till att de idag flyttar in i nya lokaler på Linnégatan 87. Gate 46 har hjälpt Stendörren att forma sin arbetsplatsstrategi och hela vägen fram till dagens inflyttning.



Under en kort period har Stendörren vuxit sig betydligt större och som en naturlig del av en tillväxtresa så har bolagets behov förändrats. Under drygt ett år har de samarbetat med Gate 46 som stöttat dem i processen att identifiera och definiera sina arbetsplatsbehov, hitta rätt lokal och förhandla hyresavtalet samt projektleda hyresgästanpassningen och flytten.

– Det har varit otroligt givande att ha förmånen att jobba nära samtliga medarbetare på Stendörren, från att förstå deras drivkrafter till en förändring av arbetssätt till att faktiskt implementera detta på plats i lokalerna. Nu hoppas vi att den nya lokalen och alla förberedelser bidrar till en mer mobil och effektiv arbetsvardag för våra vänner på Stendörren, säger Caroline Widing, Gate 46.

– Jag är väldigt glad och stolt över att vi på Stendörren gemensamt skapat en mötesplats som både hjälper oss att behålla familjekänslan, samtidigt som den stödjer vår famtida utveckling. Vårt samarbete med Gate 46 har på ett väldigt bra sätt hjälpt oss på resan mot ett mer effektivt och integrerat arbetssätt, säger Maria Mastej, affärsutvecklingschef på Stendörren.

