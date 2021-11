Stena Fastigheter bygger just nu Stuveriet, ett LEED-certifieratkontorshus med storslagen utsikt, i den nya stadsdelen Masthuggskajen. Den 1 juni 2022 flyttar Ekan Management in i Stuveriets två översta plan. Bild: Stena Fastigheter

Stena Fastigheter tecknar hyresavtal på Masthuggskajen

Uthyrning Stena Fastigheter har tecknat hyresavtal med konsultbolaget Ekan Management i Stuveriet på Masthuggskajen i Göteborg. Den 1 juni 2022 flyttar Ekan Management in i Stuveriet och får moderna lokaler i en LEED-certifierad fastighet med utsikt över hamninloppet och Göteborgs takåsar.

– Vi har varit på jakt efter nya lokaler till vårt Göteborgskontor under en tid och strax efter att byggnationen längs Masthamnsgatan började växa fram kände vi att läget var mycket attraktivt för oss. Vi tittade på flera olika alternativ och landade snart i insikten att Stuveriet kändes helt rätt, sett till våra behov och krav. Såväl byggnaden som läget stämmer väl överens med vad Ekan Management står för och lokalerna kommer att bli väldigt fina. Det har varit en perfekt start i samarbetet med Stena Fastigheter under den här processen, vilket vi ser som en väldigt viktig del i ett långsiktigt samarbete, säger Dag Larsson, VD på Ekan Management.



Stena Fastigheter bygger just nu Stuveriet, ett LEED-certifieratkontorshus med storslagen utsikt, i den nya stadsdelen Masthuggskajen, nära kollektivtrafik, långgatorna, restauranger och kultur. Den 16 våningar höga kontorsdelen byggs samman med den befintliga byggnaden som fått två extra våningar. Totalt har huset 7600 kvm uthyrningsbar yta.



Ekan Management flyttar in i de två översta planen, våning 15 och 16. Förutom nya moderna lokaler, anpassade för verksamhet får Ekan Management, och alla andra företag i Stuveriet, tillgång till de gemensamma ytorna i receptionen, restaurangen, orangeriet på 14e våningen och takterrassen. I huset finns också möjlighet till dusch och omklädning och plats för cykeln.



–Vi är väldigt glada över att kunna välkomna Ekan Management till Stuveriet, en hållbar kontorsfastighet med spännande arkitektur och många mervärden för våra hyresgäster. Stuveriet ligger i ett av Göteborgs mest attraktiva lägen med närheten till vattnet, Järntorget och Långgatorna och här finns ett stort utbud av kulturliv, en varierad matscen och kreativa näringar, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.



Den åskblå fasaden som ger Stuveriet dess karaktäristiska utseende är av återvunnet aluminium och på taken finns sedum och solceller som försörjer hela fastigheten med el. Huset är designat och byggt för att uppnå certifieringen LEED Platinum, vilket är LEEDs högsta certifiering för miljöbyggnader. Dessutom är Masthuggskajen certifierade enligt City Lab Action och har belönats med vinst i Sweden Green Building Award i kategorin City Lab.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

