Ekebäckshöjd. Bild: Stena Fastigheter

Stena Fastigheter bygger 400 Svanenmärkta hyres- och bostadsrätter i Ekebäckshöjd

Bygg/Arkitektur I utvecklingen av det nya kvarteret Ekebäckshöjd i Högsbo, Göteborg ligger fokus på att bygga grönt och göra det lätt för de boende att leva hållbart. Nu startar Stena Fastigheter byggnationen av den tredje och sista etappen som består av 240 hyresrätter och 160 bostadsrätter. De nya husen byggs klimatsmart och certifieras med Svanen. Inflyttningen startar 2025.

– Vi bygger långsiktigt och med fokus på hållbarhet. Det innebär en miljömässig byggnation, delningsmöjligheter och olika mobilitetsåtgärder. Vi utvecklar kvarter där man trivs och vill bo och verka länge, säger Agneta Kores, vd, Stena Fastigheter Göteborg.



De nya fastigheterna kommer att certifieras med Svanen, vilket innebär att bostäderna är byggda efter höga miljö- och hälsokrav på produkt- och miljöval, har en låg energiförbrukning och ett trivsamt inomhusklimat. För att minska CO2-påverkan kommer fastigheterna byggas med återvunnet tegel och grönytorna tar hand om dagvatten. Gemensamma tvättstugor för alla boende, solceller på taken och batterilager bidrar också till ett hållbart kvarter.



– Att installera solceller, energieffektivisera våra fastigheter och återbruka material är en del i arbetet med att halvera vår klimatpåverkan till 2030, säger Agneta Kores.



I etapp tre byggs tre hus med 240 hyresrätter och 160 bostadsrätter, tvättstugor på gården och en gemensam lounge med bland annat plats för co-working. De gröna gårdarna bjuder in till gemenskap och här finns möjlighet till gemensam odling.



– Vi vill göra det enkelt för de boende att kunna dela. Dela utrymme, dela tid tillsammans, dela på saker som verktyg och spel. Vi ser också ett ökat behov av att kunna erbjuda bra platser för de som arbetar på distans, säger Agneta Kores.



I Ekebäckshöjd ska det vara enkelt att välja hållbara resor. De boende erbjuds bil- och cykelpool med laddplatser för bil och cykel, säker cykelparkering och mekarverkstad. Varje nyinflyttat hushåll får ett periodkort på Västtrafik, och redan nu finns bra kollektivförbindelser med täta avgångar. Här finns också mottagningsskåp för paket, vilket gör att de boende inte behöver åka iväg för att hämta ut sina paket.



– Det ska vara enkelt att bo och verka hållbart i våra kvarter. Att erbjuda olika mobilitetslösningar är en del av detta, säger Agneta Kores.



Stena Fastigheter bygger Ekebäckshöjd intill det befintliga bostadsområdet Pennygången, som består av 771 hyresrätter. Med de totalt 760 nya bostäderna dubblerar man antalet lägenheter i området. Byggnationen startade under 2018. Först ut var äldreboendet, en matbutik och gym. Därefter startade bygget av 360 hyres- och bostadsrätter där inflyttning pågår. I gatuplan finns en förskola med 4 avdelningar och inom kort öppnar en restaurang och andra efterlängtade verksamheter.

