Stena bygger bostadsrättsradhus i Vega i Haninge. Bild: Stena Fastigheter

Stena bygger vidare i Haninge

Bygg/Arkitektur I den snabbt växande stadsdelen Vega i Haninge, 20 minuter från city, bygger Stena Fastigheter nästa etapp av bostäder – 20 radhus i bostadsrättsform.

Vega är den största satsningen på stadsutveckling i Haninge sedan miljonprogrammet på 1970-talet. Fullt utbyggt blir här 3 500 nya bostäder och över 10 000 invånare.



Stena Fastigheter står ensamt för nästan hälften av byggnationen, med ca 1 500 bostäder - såväl hyres- som bostadsrätter.



– Det är häftigt att få vara med att utveckla en stadsdel från grunden. Att följa de första pionjärerna som flyttar in, verksamheter, förskolor och butiker som etablerar sig, till pendeln som nu stannar vid station Vega. När vi är klara kommer Vega att vara en attraktiv hemmaplan för tusentals stockholmare, säger PG Sabel, vd för Stena Fastigheter Stockholm.



Nästa etapp som Stena Fastigheter sätter spaden i marken för är Brf Sommartriangeln, 20 kvadratsmarta hem i bostadsrättsform. 18 av radhusen är redan bokade. Preliminär byggstart är under april 2020 med inflyttning under april-juni 2021. Totalentreprenör är Götenehus.



– Radhusen i Sommartriangeln uppfyller drömmen om ett hem med genomtänkta kvadratmeter. En enklare vardag i ett nybyggt hem med bra materialval och omsorg kring detaljer. Här bygger vi för att det ska hålla över tid, säger PG Sabel.



Utöver Sommartriangeln startar inom kort byggnationen av två större fastigheter med hyresrätter, Storseglet och Gaffelseglet med totalt 330 bostäder.



– Vi har en fortsatt stark tro på hyresrätten som boendeform och efterfrågan är oförändrat mycket hög. Med båda boendeformerna erbjuder vi valfrihet för kunden och skapar en variation som gör stadsdelen hållbar och attraktiv över tid, menar PG Sabel.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen