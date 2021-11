Den nya svanenmärkta förskolan byggs helt i trä. Bild: Stena Fastigheter

Stena bygger för Kunskapsförskolan i Tynnered

Bygg/Arkitektur Stena Fastigheter bygger en ny Svanenmärkt förskola till Kunskapsförskolan i Tynnered.

Stena Fastigheter har sedan lång tid tillbaka utvecklat sina kvarter i Tynnered. De befintliga 501 bostäderna på Briljantgatan och Smaragdgatan renoveras, gårdar rustas upp och man jobbar med social hållbarhet på flera olika sätt. Inflyttning pågår i det nybyggda äldreboendet och seniorhuset och nu adderas en ny förskola. Förskolan kommer att drivas av Kunskapsförskolan, och detta är deras första etablering i Göteborg.



– Det känns fantastiskt att vi nu adderar en efterlängtad förskola i Tynnered. Vi välkomnar Kunskapsförskolan som aktör och är väldigt glada att de väljer att etablera sig i Tynnered. De kommer att vara en positiv kraft i området och bidra till att ge barnen en utvecklande och trygg bas i vardagen, säger Agneta Kores, vd Stena Fastigheter Göteborg.



Förskolan är placerad mitt i bostadsområdet på Smaragdgatan i Tynnered och kommer att byggas helt i trä. Det röda trähusets arkitektur står ut och blir ett spännande komplement till de andra byggnaderna i området. Känslan är lantligt och hemtrevligt. Förskolan är Svanenmärkt, vilket bland annat innebär alla produkter och material som används är noga kontrollerade för att leva upp till höga miljö- och hälsokrav och att huset är byggt med minst tio procent lägre energiförbrukning än kraven för nybyggda hus.



Förskolan består av två plan och utegård och har plats för tio avdelningar med i snitt endast tolv barn i varje grupp. Intill finns den gröna kullen med plats för lek och bostadsområdets olika gårdar ger möjlighet till spännande utflykter. Byggnationen av förskolan startar i november 2021 och står klar att ta emot barn i januari 2023.



– Vi ser fram emot att få etablera oss i Tynnered med vårt koncept som innebär små barngrupper, föräldrartjänster såsom frukost och matlådor samt förmånliga avtal för personalen. Tillsammans med Stena Fastigheter får vi en bra samarbetspart, säger Per Uppman, vd på Kunskapsförskolan.

Kunskapsförskolan finns på flera olika platser i landet, men detta är den första etableringen i Göteborg. Kunskapsförskolan arbetar med små barngrupper i väl planerade lokaler. Man är också certifierad Skogsmulle Förskola, vilket innebär att barnen får en livslång relation till naturen på ett roligt och inspirerande sätt.



– När vi väljer samarbetspartners är det viktigt att de har samma värderingar som oss. Kunskapsförskolans omtanke om människor och miljön stämmer överens med vår och därför väljer vi att samarbeta med dem för att tillsammans göra våra kvarter ännu mer attraktiva, säger Agneta Kores.

Förskolan är en del av en större detaljplan för området. I detaljplanen, som är en del av satsningen BoStad2021, ingår även ett äldreboende med plats för 96 boende och ett seniorhus med 73 lägenheter. Äldreboendet är färdigställt och de boende flyttade in under 2020. I Seniorhuset pågår just nu inflyttning.

