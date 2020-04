Stefan Attefall: Där kommer corona slå hårdast i fastighetsbranschen

Bostäder "Det är en mycket mörk period just nu" Den tidigare bostadsministern Stefan Attefall befarar att coronakrisen kommer att ge återverkningar och negativa effekter på ekonomin under en lång tid framöver. Under Fastighetsmarknadsdagen i Jönköping berättade han mer om hur bostadsmarknaden kommer påverkas och vilka tänkbara svar som politiken skulle kunna leverera i de komplexa bostadsfrågorna.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se