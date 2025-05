Totaslt sjönk bostadsproduktionen med 30 procent under 2024, visar SCB:s nya statistik. Bild: iStock

Statistik: bostadsproduktionen sjönk med 30 procent under 2024

Bygg/Arkitektur Under 2024 färdigställdes 39 240 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus. Det totala tillskottet av bostäder genom ny- och ombyggnad 2024 uppgick till 48 024 lägenheter, vilket är cirka 30 procent färre än året innan. Detta visar ny statistisk från Statistiska Centralbyrån.

I 19 av landets 21 län färdigställdes färre lägenheter genom nybyggnad under 2024 än under året innan. Cirka 55 procent av de färdigställda lägenheterna finns i de tre storstadsområdena.



Flest nybyggda lägenheter per invånare finns i Uppsala län, där 10,3 lägenheter färdigställdes per tusen invånare. I Jämtlands län färdigställdes 1,0 lägenheter per tusen invånare vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 4,3 nybyggda lägenheter per tusen invånare.



Från 2014 har flest nya lägenheter färdigställts som hyresrätter med undantag för 2017. För 2024 blev 62 procent av lägenheterna i flerbostadshus hyresrätter, 37 procent bostadsrätter och cirka en procent äganderätter.



I flerbostadshus var den vanligaste lägenhetstypen som färdigställdes en lägenhet med 2 rum och kök. 13 799 lägenheter var just två rum och kök, vilket är mer än var tredje lägenhet. Den genomsnittliga bostadsarean för en nybyggd lägenhet i flerbostadshus är 54 kvadratmeter och motsvarande för ett småhus är 151 kvadratmeter.

