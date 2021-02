Per Johansson. Bild: Brinova / Sebastian Sandström

Stärkt resultat för Brinova

Bolag 2020 var ett stabilt år för Brinova som ökade sina hyresintäkter med elva procent till 311,4 miljoner kronor (280,0) och förvaltningsresultatet steg med 15 procent till 120,8 miljoner kronor.

Hyresintäkterna ökade med 11 procent till 311,4 Mkr (280,0).

Driftsöverskottet ökade med 12 procent till 197,8 Mkr (176,7).

Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 120,8 Mkr (105,0).

Årets resultat minskade med 6 procent och uppgick till 160,5 Mkr (171,4), motsvarande ett resultat per aktie om 2,03 kronor (2,37).

Orealiserade värdeförändringar på fastigheter ingår med 109,8 Mkr (134,7).

Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -21,0 Mkr (-19,7).

Fastighetsportföljens värde ökade med 40 procent till 6 048,1 Mkr (4 321,3).

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.



Väsentliga händelser under kvartalet

Förvärvsavtal tecknades med Bromöllahem avseende fastigheten Lugnet 9, för ett underliggande fastighetsvärde om 15 Mkr med tillträde 1 december 2020. Två 25-åriga hyresavtal har tecknats med Bromölla kommun avseende omsorgsboende samt lokaler för hemtjänsten som ska uppföras i kvarteret Lugnet 9 i centrala Bromölla.

Nya gröna hyresavtal tecknades med Kristianstad kommun och Region Skåne avseende lokaler för arbetsmiljöenheten och 1177 vårdguiden i fastighetsområdet Björkhem.

Brinovas förrådshotell, Bolagret, invigdes i Kristianstad. Totalt 160 förråd med hög säkerhet och lätt tillgängliga.

Ett 8-årigt hyresavtal tecknades med Willys Hemma avseende en livsmedelsbutik som uppförs på fastigheten Bajonetten 3 i Kristianstad.

Brinova tecknade avtal om förvärv samt tillträdde projektfastigheten Karlskrona Skeppsbron 4, där en modern och klimatsmart byggnad om cirka 1 450 kvm LOA ska uppföras.

Brinova tecknade avtal om samt tillträdde 13 samhällsfastigheter i södra Sverige för ett underliggande fastighetsvärde om 761 Mkr, varav 23 Mkr avsåg en tilläggsköpeskilling som fastställdes under 2021. Fastigheterna tillträddes den 30 december.

Brinova tecknade ett femårigt hyresavtal med Landskrona kommun om cirka 2 600 kvm i fastigheten Karl XV 18 i Landskrona.

Bygglov har beviljats och projekt har byggstartats avseende uppförande av 48 hyresbostäder i Åhus samt 94 hyresbostäder i Kristianstad.



Vd-kommentar från Per Johansson:

– Under året har vi tillfört vår fastighetsportfölj ett fastighetsvärde om cirka 1,6 miljarder kronor. Vårt affärsfokus på attraktiva hyresbostäder och samhällsfastigheter med stabila kassaflöden har ökat vårt förvaltningsresultat med 15 procent till 120,8 miljoner kronor.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

