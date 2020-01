"Starkare i dag än i början av 2019"

Bolag Trots att NCC redovisade ett rörelseresultat som kom in under analytikernas förväntningar steg bolagets aktiekurs ordentligt under torsdagen. Och bolagets vd, Tomas Carlsson, är optimistisk gällande framtiden.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se