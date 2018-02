Starka siffror från Victoria Park

Publicerad den 15 Februari 2018

Bolag Victoria Parks förvaltningsresultat ökade till 1,37 kronor per aktie för helåret 2017 (0,96). Utdelningen höjs med 33 procent till 0,40 kronor (0,30).

Bild: Victoria Park

Peter Strand. Peter Strand.

Helårssiffrorna:

• Intäkterna ökade med 28 procent till 1 062 Mkr (832).

• Förvaltningsresultatet ökade med 49 procent till 328 Mkr (220), motsvarande 1,37 kr per aktie (0,96).

• Resultatet efter skatt uppgick till 1 901 Mkr (1 217), motsvarande 7,83 kr per aktie (4,98).

• Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 49 procent till 342 Mkr (230).

• Belåningsgraden uppgick till 52,5 procent (57,3).

• Substansvärdet ökade med 48 procent till 29,65 kr per aktie (20,08).

• Styrelsen föreslår en höjd utdelning om 0,40 kr (0,30) per stamaktie, vilket är en ökning om 33 procent, samt 20,00 kr (20,00) per preferensaktie.



– Årets förvaltningsresultat ökade med hela 49 procent, och vi kan nu allt mer se och realisera skalfördelar i vår verksamhet, samtidigt som de senaste årens betydande investeringar i energibesparande åtgärder ger avkastning i form av lägre kostnader. För att nå vårt övergripande mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 arbetar vi kontinuerligt med att identifiera och genomföra fler förvärv som passar in i vår modell, och träffar regelbundet representanter för både kommunala och privata aktörer i detta syfte, säger Victoria Parks vd Peter Strand.



Victoria Park AB på Branschguiden Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtorter i landet.



Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter. Läs mer om Victoria Park AB på Branschguiden

