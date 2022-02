Stark transaktionsmarknad för kontor väntar under 2022

Bolag Allt fler branschbedömare tror att kontorssegmentet kommer att få ett uppsving under 2022, och den senaste i raden av bedömare att stämma in i den här uppfattningen är Colliers och Swedish Property Research Forum (Sepref). För Fastighetssverige berättar Karin Witalis, analyschef på Colliers och medlem i Sepref:s styrgrupp, mer om hur segmentets utveckling kan komma att se ut under året och vilka utmaningar som finns på vägen.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se