Katarina Bröms. Bild: Smuab

Stadsbyggnadsdirektören tar över Södra Munksjön Utveckling

Karriär Under våren och sommaren har rekryteringen av ny vd för det kommunala bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB pågått. Nu är det klart att det blir kommunens nuvarande stadsbyggnadsdirektör Katarina Bröms som får axla uppdraget.

Södra Munksjön Utveckling AB har ansvaret för att driva och leda stadsutvecklingen inom hela området Södra Munksjön. Området är närmare 300 hektar stort och sträcker sig från Munksjöstaden och runt den södra delen av Munksjön fram till Kålgården. Bolaget har också till uppgift att utveckla det stora logistik– och industriområdet Logpoint South Sweden.



– Katarina har lång och gedigen erfarenhet från sin roll som stadsbyggnadsdirektör. Hon har också ett stort engagemang och intresse av stadsutvecklingsfrågor och har varit med och tagit fram ramarna för visionen om Södra Munksjön. Vi från styrelsen är därför väldigt glada över att kunna meddela att Katarina tar över som vd, säger Mona Forsberg (s), ordförande i Södra Munksjön Utvecklings AB.



Eftersom ett intensivt samarbete mellan bolaget och stadsbyggnadskontoret redan idag pågår och är nödvändigt för att kunna förverkliga planerna så är Katarina Bröms inget nytt ansikte för bolaget. Hon har bred erfarenhet från både fastighetsbranschen och stadsbyggnadsfrågor och har också under många år arbetat som chef i både mindre och större organisationer. Sedan 2007 har Katarina varit stadsbyggnadsdirektör i Jönköpings kommun.



– Det känns självklart väldigt roligt att få förtroendet att axla rollen som vd. Jag var med och tog fram kommunens stadsbyggnadsvision och även ramprogrammet för Södra Munksjön för flera år sen så det känns otroligt kul att nu få vara med att förverkliga de planerna. Bolaget har en spännande tid med massa utmaningar framför sig som jag verkligen ser fram emot, säger Katarina Bröms.



Just nu arbetar SMUAB med den västra delen av Skeppsbron där flera byggnationer just nu pågår. Arbetet med den nya Skeppsbroparken påbörjas inom en snar framtid men också planering av den östra delen av Skeppsbron. På Logpoint pågår ett intensivt arbete med att anlägga ny industrimark på delområdet Granarp och Moliden för att möta den stora efterfrågan på industrimark från näringslivet.



Katarina Bröms tillträder som vd i november och fram till dess är Jenny Lagström utsedd som tillförordnad vd.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

