Stabilt från Magnolia

Publicerad den 27 April 2018

Bolag Magnolia Bostad redovisar ett rörelseresultat om 113 miljoner kronor och ett resultat efter skatt om 80 miljoner kronor. Bolaget planerar att öppna kontor i Göteborg under året.

Bild: Magnolia Bostad

Fredrik Lidjan. Fredrik Lidjan.

Delårsperioden januari-mars 2018

# Nettoomsättningen uppgick till 532 mkr (77).

# Rörelseresultatet uppgick till 113 mkr (20).

# Periodens resultat uppgick till 80 mkr (-3).

# Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 2,14 kr per aktie (-0,05).

# Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 26 bedömda byggrätter (700) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 333 (130).



Vd Fredrik Lidjan:

- I mitt förra vd-ord skrev jag att vi i slutet av 2017 genomfört våra första affärer inom vårdboenden och hotell. Genom att bredda vårt produktutbud åstadkommer vi en allt bättre diversifiering. Vårdboenden och hotell är viktiga komplement till vår primära verksamhet: bostadsutveckling. De bidrar till en ökad lönsamhet och förbättrad riskspridning och stärker vårt erbjudande till de kommuner vi samarbetar med.



- Under årets första månader har vi kunnat genomföra ytterligare en affär inom vård, då vi sålt projektet Visborg i Visby med 58 bostäder till Northern Horizon. När det gäller hotell vann vi nyligen en anbudstävling som ger oss rätt att förvärva en hotellbyggrätt i Gamlestaden, Göteborg. Vi avser att här utveckla ett hotell med cirka 260 rum.



- Finansmarknaderna har stabiliserats något efter oron under 2017 års sista kvartal. Vi fick under kvartalet ett kvitto på marknadens förtroende för oss, då vi emitterade ytterligare 200 mkr inom ramen för ett av våra befintliga obligationslån. Obligationsemissionen placerades framgångsrikt i huvudsak bland svenska investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från andra nordiska länder. Emissionslikviden kommer främst att användas till Magnolia Bostads fortsatta expansion.



- Trots att vi har haft en generellt svagare bostadsrättsmarknad under en tid konstaterar vi ett fortsatt intresse för att köpa bostäder i våra projekt.



- Under kvartalet har vi tecknat bindande avtal avseende cirka 40 bostadsrätter runtom i Sverige, varav majoriteten är i kommande, ej vinstavräknade projekt.



- För att fortsätta utveckla vår lokala närvaro kommer vi att etablera ytterligare ett kontor, denna gång i Göteborg.



- Detta blir vårt tredje kontor efter Stockholm och Helsingborg. Vi ser fram emot att få en permanent närvaro i Göteborg som är centrum i en intressant och expansiv del av Sverige. Vi planerar etableringen under året.





- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

