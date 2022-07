Hemsös vd Nils Styf. Bild: Hemsö

Stabilt första halvår för Hemsö

Bolag Hemsö presenterar en stabil rapport för årets första halvår, trots det osäkra omvärldsläget.

Sammanfattning januari – juni 2022:



– Hyresintäkterna ökade med 13 procent till 1 980 miljoner kronor (1 751).

– Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 1 184 miljoner kronor (1 018).

– Värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna uppgick till 4 500 miljoner kronor (2 504) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 68 miljoner kronor (112).

– Periodens resultat efter skatt ökade till 4 790 miljoner kronor (2 981).

– Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 84 683 miljoner kronor (69 619).

– Under perioden investerades 1 960 miljoner kronor (2 030) i befintligt fastighetsbestånd.

– Under perioden förvärvades 24 fastigheter (29) för 1 426 miljoner kronor (2 697) och 1 fastighet (2) avyttrades för 3 miljoner kronor (8).



– Hemsös verksamhet är stabil trots en osäker omvärld och turbulent kapitalmarknad. Vi har emitterat 3,6 miljarder kronor i obligationsmarknaden under första halvåret och jag bedömer att vi har fortsatt god tillgång till kreditmarknaden. Det har varit en aktiv period med investeringar i både förvärv och nyproduktion. Kommunerna vill arbeta med oss, vi växer i de orter där vi redan finns och etablerar oss även i nya. Jag är stolt över förtroendet och riktar ett extra tack till mina engagerade kollegor, säger Nils Styf, vd, Hemsö.

