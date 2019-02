Stabil Q4-rapport från Sagax

Bild: Sagax

Publicerad den 8 Februari 2019

Sagax, med vd David Mindus, höjer utdelningen till 2,00 kronor per aktie.

Bolag Sagax höjer både hyresintäkter och förvaltningsresultatet med 19 procent i sin Q4-rapport. Utdelningen höjs till 2,00 kronor (1,80).

Q4-siffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 19 % till 591 (498) miljoner kronor.

• Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 403 (340) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 15 % till 2,17 (1,89) kronor.

• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 479 (763) miljoner kronor, varav 263 (222) miljoner kronor från joint ventures.

• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 13 (98) miljoner kronor, varav –3 (16) miljoner kronor från joint ventures.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 767 (991) miljoner kronor.

• Kassa?ödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 15 % till 316 (275) miljoner kronor motsvarande 1,62 (1,48) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

• Sagax har under kvartalet nettoinvesterat 994 (646) miljoner kronor varav 776 (557) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.



Helårssiffrorna:

• Hyresintäkterna ökade med 20 % till 2 247 miljoner kronor (1 870 miljoner kronor föregående år).

• Förvaltningsresultatet ökade med 20 % till 1 603 (1 334) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 16 % till 8,61 (7,40) kronor.

• Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 1 878 (1 656) miljoner kronor, varav 635 (541) miljoner kronor från joint ventures.

• Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 289 (572) miljoner kronor, varav 42 (65) miljoner kronor från joint ventures.

• Årets resultat efter skatt uppgick till 3 166 (2 965) miljoner kronor.

• Kassa?ödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 25 % till 1 490 (1 194) miljoner kronor motsvarande 7,89 (6,52) kronor per A- och B-aktie efter utspädning.

• Sagax har under året nettoinvesterat 3 437 (1 680) miljoner kronor varav 3 026 (1 382) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter.

• Sagax har genomfört nyemissioner som har tillfört bolaget 1 125 miljoner kronor i eget kapital.

• Moody´s Investors Service höjde Sagax rating till "Baa3" med Stable Outlook.

• Sagax emitterade ett icke säkerställt obligationslån om 500 miljoner euro med fast ränta om 2,00 % och en löptid till 2024.

• Styrelsen föreslår att utdelningen per A- och B-aktie höjs till 2,00 (1,80) kronor. Styrelsen föreslår även en utdelning om 2,00 kronor per D- och preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Utdelningen är i enlighet med bolagets utdelningspolicy och motsvarar 34,6 % (33,4 %) av förvaltningsresultatet.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

