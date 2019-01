SSM vill bygga 50 procent hyresrätter

Bild: SSM

Publicerad den 22 Januari 2019

Mattias Roos.

tweet Skicka till e-post

Bolag SSM har reviderat sin affärsstrategi till att öka produktionen av hyresrätter samtidigt som bostadsprodukten ytterligare optimeras för att fler ska ha råd med bostaden.

SSM skriver i en uppdatering att bolaget under 2018 har produktionsstartat två hyresrättsprojekt med totalt 272 hyresrätter. Vid årsskiftet bestod 43,8 procent av bolagets samtliga byggrätter i utvecklingsfas av hyresrättsprojekt.



Säljgraden av bostadsrätter i pågående produktion uppgick samtidigt till 96,9 procent.



I slutet av Q1 2019 kommer omritade bostadsrätter i prisintervallet 1,3 – 2,2 MSEK relanseras i projekten Täby Market och Elverket i Nacka.



Bolagets två första hyresrättsprojekt, Täby Turf och Sollentuna Quarters med totalt 272 hyresrätter, produktionsstartades under 2018. Täby Turf såldes vidare via forward-funding till bostadsbolaget Willhem för 473,0 miljoner kronor. Bolagets målbild är att andelen bostäder i produktion de närmaste åren skall vara 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter. Vid årsskiftet var 43,8 procent av bolagets byggrätter under utveckling avsedda för hyresrättsprojekt.



Under 2018 såldes 101 bostadsrätter med förhandsavtal. Säljgraden av bostadsrätter i pågående produktion uppgick till 96,9 procent vid årets slut. I slutet av Q1 2019 kommer omritade bostadsrätter i prisintervallet 1,3 – 2,2 miljoner kronor relanseras i projekten Täby Market och Elverket i Nacka. Under 2019 – 2020 beräknas dessa projekt tillsammans med Kosmopoliten att byggstartas. Samlad försäljningsgrad i de fyra projekten är vid utgången av året 52,6 procent.



– SSM har en ytterst konkurrenskraftig och flexibel projektportfölj, vilket ger oss goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt genom att anpassa vår produktmix och bostadskoncept utifrån marknadens och kundgruppens förutsättningar. Redan 2020 beräknar vi ha cirka 50 procent hyresrätter i pågående produktion, säger Mattias Roos, vd och koncernchef för SSM.



Projekten Turbinhallen och The Tube med totalt 255 bostadsrätter färdigställdes under 2018, varav samtliga bostadsrätter är sålda och färdiginflyttade. Hösten 2019 påbörjas inflyttning i West Side Solna med 252 bostadsrätter, tätt följd av Metronomen med 188 bostadsrätter under inledningen av 2020.



På Fastighetssveriges seminarium Stora Bostadsdagen på Grand Hotel hör du mer om SSM. Mattias Roos deltar, tillsammans med Besqabs Anette Frumerie och Peab Bostads Peter Svensson, i ett panelsamtal om läget på nyproduktionsmarknaden. Nu ser seminarieprogrammet här och du anmäler dig här.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF