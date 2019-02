SSM vidtar ytterligare sparåtgärder

Bild: SSM

Publicerad den 22 Februari 2019

Bolag Anpassar strategin och bostadsprodukten för att lönsamheten under 2019.

SSM har under 2018 anpassat strategin och bostadsprodukten för att möta målgruppens förändrade finansiella förutsättningar. Därutöver har ett kontinuerligt arbete skett för att reducera bolagets kostnadsbas. Till följd av redan genomförd optimering av organisationen under slutet av 2018 så har bolagets totala lönekostnader för 2019 minskat med -15,0 procent, vilket motsvarar 14,0 miljoner kronor på helår. I syfte att accelerera reduktionen av kostnadsbasen ytterligare så har SSM initierat ett sparprogram med målet att minska bolagets OH-kostnader med 50,0 procent, vilket motsvarar 25,0 miljoner kronor på helår.



Bostadsmarknaden i Stockholm är fortsatt avvaktande, även om en viss stabilisering har skett under året, framförallt på andrahandsmarknaden. Under slutet av 2018 anpassade SSM sin strategi och bostads-produkt för att möta målgruppens förändrade finansiella förutsättningar, som framförallt är en konsekvens av det utökade amorteringskravet, skuldkvotstaket samt bankernas interna kalkylräntor. Under 2018 har SSM tecknat 101 förhandsavtal, varav 38 stycken under fjärde kvartalet. Säljgraden för projekt i pågående produktion uppgick till 96,9 procent vid årets utgång.



Mot bakgrund av förändringen har SSM dels justerat den strategiska produktmixen, vilket innebär att bolaget i närtid och kommande år avser att öka produktionen av hyresrätter till 50.0 procent. En annan strategiskt viktig justering har varit att snabbt anpassa prisnivån i de projekt som är säljstartade till under 2,0 miljoner kronor. Något bolaget har åstadkommit genom att "rita om" till mindre och ännu mer yteffektiva bostäder. Målsättningen framöver är att minst 90.0 procent av SSM:s bostadsrätter ska kosta mindre än 2,0 miljoner kronor.



I syfte att accelerera reduktionen av kostnadsbasen ytterligare så har SSM initierat ett spar-program med målet att minska bolagets OH-kostnader med 50,0 procent, vilket motsvarar 25,0 miljoner kronor på helår. Kostnaderna berör framförallt sedvanliga centrala kostnader, kostnader för konsultstöd samt kostnader för marknadsföring och varumärke.

