SSM refinansierar samtliga fastighetskrediter

Ekonomi/Finansiering SSM Holding AB har, som ett led i att trygga bolagets långsiktiga lånefinansiering, tecknat ett tvåårigt låneavtal om 114 miljoner kronor avseende refinansiering av bolagets samtliga fastighetskrediter. Sedan tidigare har SSM även nått en villkorad överenskommelse med en majoritet av bolagets obligationsägare om en tvåårig förlängning av bolagets obligationslån som förfaller i maj 2020. Arbetet med refinansiering av fastighetskrediter och obligationslån belastar fjärde kvartalet 2019 med kostnader av engångskaraktär uppgående till cirka 14 miljoner kronor.

SSM har under 2019 vidtagit åtgärder för att trygga bolagets långsiktiga finansiering samt införa ett mer balanserat finansiellt risktagande i bolagets affärsmodell. Utöver det egna kapitalet använder sig bolaget i dagsläget huvudsakligen av två externa finansieringskällor i form av obligationslån och lån från kreditinstitut.



Den 13 december 2019 kommunicerade SSM att bolaget har nått en överenskommelse med en majoritet av obligationsägare till bolagets utestående obligationslån. Överenskommelsen, som är villkorad, innebär att obligationslånet förlängs till 2022, det vill säga i två år, med oförändrad ränta. Bolaget avser att påbörja ett skriftligt förfarande under Q1 2020.



SSM har nu även tecknat avtal med Collector Bank AB om en lånefacilitet uppgående till 114 miljoner kronor avseende refinansiering av bolagets fastighetskrediter. Lånets löptid är 24 månader och träder i kraft 30 december 2019.



– SSM har under december uppnått två viktiga milstolpar som tryggar bolagets långsiktiga lånefinansiering. Dels överenskommelsen med en majoritet av obligationsägare om två års förlängning av bolagets obligationslån, dels den tvååriga refinansiering vi nu genomför av bolagets samtliga fastighetskrediter. Utöver detta kommer SSM:s affär framöver präglas av ett mer balanserat finansiellt risktagande, säger Mattias Lundgren, vd och koncernchef, SSM.



Bolagets arbete med den långsiktiga finansieringen har genererat kostnader av engångskaraktär, vilka kommer att belasta fjärde kvartalet 2019 i sin helhet med cirka 14 miljoner kronor.

