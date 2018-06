SSM och Serneke tävlar vidare i Sollentuna

21 Juni 2018

Till vänster: Förslag från SSM, NCC, Byggvesta, Studentbacken och Nyréns Arkitektkontor - Kilenlund. TIll höger: Förslag från Serneke, ÅWL Arkitekter, People Like Us och Urban Responsibility – Indoor Beach and Sport Tower.

Bygg/Arkitektur Stadsdel med saluhall eller badstrand och sporthotell? Nu har Sollentuna kommun gått vidare med två intressanta förslag för hur markområdet Kilen, som ligger strategiskt mellan Stockholm och Arlanda, kan utvecklas.

Kilen är ett markområde i Helenelund med ett svårslaget strategiskt läge i Stockholmsregionen. Området ligger mellan Stockholm och Arlanda, med en omedelbar närhet till E4:an och Ostkustbanan. Till det planeras ett nytt torg där tvärbanans Kistagren ansluter till Helenelund.



Sollentuna kommun bjöd under 2016 in aktörer inom stadsbyggnadsområdet för att delta i en idétävling för utvecklingsarbetet av Kilen i Helenelund. Ambitionen är att Kilen ska fyllas med ett innehåll som berikar denna del av Stockholmsregionen. Flera förslag på hur marken kan användas har kommit in. En utvärdering är gjord där bedömningskriterier har varit att förslaget ska ha ett nytänkande sätt att ta tillvara platsens unika förutsättningar, utnyttja läget och tillgängligheten till platsen samt vara genomförbart.



Sollentuna kommun har gått vidare med två förslag. Det ena förslaget kommer från SSM, NCC, ByggVesta, Studentbacken och Nyréns Arkitektkontor och det andra förslaget kommer från Serneke, ÅWL Arkitekter, People Like Us och Urban Responsibility. De båda förslagen representerar två alternativa och tydliga sätt att utveckla markområdet.



- Det är viktigt för Helenelund, och för hela den här delen av Stockholms län, att vi nu går vidare med att skapa förutsättningar för en omfattande och spännande exploatering av Kilenområdet. Stadsbyggnadsnämnden följer detta arbete med stort intresse och ser fram emot den fortsatta processen och de olika samarbeten som kan bli en del av vår satsning på Helenelund, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.



Förslag från SSM, NCC, ByggVesta, Studentbacken och Nyréns Arkitektkontor - Kilenlund

Förslaget innebär en stadsdel med blandade funktioner, som en sammansmältning av Helenelund och Kista, däribland företagslokaler med start-ups, bostäder och en marknad med saluhall. Bebyggelsens höjd är varierande och det finns goda inre skyddade passagemöjligheter med parkstråk. Med en södra uppgång och en grönskande gångbro till Helenelunds pendeltågsstation kommer området även nära Kistas södra delar.



Förslag från Serneke, ÅWL Arkitekter, People Like Us och Urban Responsibility – Sollentuna indoor Beach and Sport Tower

Förslagets kärna är ett koncept med ett destinationshotell där inomhusstrand, bad och spa kombineras med idrott och kultur för att ge platsen en helt unik attraktivitet. För att ytterligare bidra till en dynamisk och levande stadsdel skapas ett torg med nya koncept runt mat, restaurang, kultur och nöje tillsammans med boendeplatser, mötesplatser och arbetsplatser.



Sollentuna kommun avser att teckna överenskommelser med de två förslagsställarna om den fortsatta utvecklingen av förslagen i planprogram för Kilen. Arbetet beräknas pågå cirka ett till två år. Efter avslutat planprogram kommer en ny överenskommelse med en av parterna tecknas för att gå vidare i nästa skede med utveckling av detaljplan.

Serneke Group AB på Branschguiden Nästa generation entreprenadföretag

Serneke är en nytänkande och expansiv koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Bolaget startades 2002 av Ola Serneke och har under de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande företag, mycket tack vare engagerad personal. Serneke erbjuder samma trygghet och kunskap som marknadsledarna, men med mer energi, ett större engagemang och ett modernare synsätt. Serneke är nästa generation entreprenadföretag.



Serneke har huvudkontor i Göteborg med lokalkontor längs hela västkusten och i Stockholm. Kunder är främst kommuner, kommunala och statliga bolag, industri-och handelsföretag samt fastighetsbolag.

