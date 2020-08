West Side Solna är slutsålt och de sista köparna flyttar in nu i Q3. Bild: SSM

SSM- och Alectaprojekt i Solna slutsålt

Bolag SSM:s och Alectas bostadsrättsprojekt West Side Solna med 252 bostäder, varav cirka 90 procent ettor och tvåor, är slutsålt.

Projektet som är beläget i gränslandet mellan Solna och Sundbyberg har en Urban Score om 100 poäng när parametrarna mobilitet, gemenskap, hälsa och vardagstjänster vägs samman. Under perioden Q3 2019 till och med Q2 2020 har 238 bostadsrätter tillträtts av bostadsköpare. Resterande tillträden förväntas ske under Q3 2020.



– Boende i West Side Solna har i sommar kunnat "hemestra" med sina familjer och vänner i den väl tilltagna utomhuspoolen eller på den attraktiva takterrassen. Nöjda boenden ger oss goda betyg och vi ser nu fram emot att få lämna över nycklarna till de allra sista bostadsköparna under september månad, säger Mattias Lundgren, koncernchef och vd, SSM.



SSM har ytterligare två bostadsrättsprojekt i produktion. Det är dels Metronomen vid Telefonplan med 188 bostadsrätter och en Urban Score om 100 poäng samt Platform West med 109 bostadsrätter i Roslags-Näsby med 97 poäng i Urban Score.

