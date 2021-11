Illustration av kvarteret BRF Tallkronan i Sigtuna Bild: NRES

SSM-grundarna och Wågström startar nytt – bygger i Sigtuna

Bygg/Arkitektur NRES (New Real Estate Sweden AB) är en nystartad koncern av Ulf Sjöstrand, Ulf Morelius och Peter Wågström. Tillsammans har de över 100 års av erfarenhet inom bygg- och fastighetsutveckling. Nu satsar de i Sigtuna stadsängar där de ska bygga kvarteret "BRF Tallkronan i Sigtuna" – ett kvarter helt i trä och med solceller på taken.

Ulf Sjöstrand och Ulf Morelius är SSM:s grundare och Peter Wågström är bland annat före detta koncernchef för NCC.

I Stadsängarna vill de skapa ett träkvarter för hållbarhet och klimatfördelar. Därtill är projektet väl genomtänkt med ett antal unika aspekter som ska ta boendet ett steg längre. Med stor variation i bostadsutbudet i de 74 bostadsrättslägenheterna, pool på innergården och en väl tilltagen takterrass i bästa solläge ligger fokus även på den sociala hållbarheten i form av ett trivsamt boende med aktiviteter och gemenskapsytor.



NRES vill erbjuda prisvärda bostäder till flertalet som efterfrågar kvalitetsbostäder. Avsikten är att arbeta utifrån de behov som finns på olika delmarknader och tillföra socialt hållbara bostäder. Ambitionen är att utmana en traditionstyngd bransch där innovationer under långa perioder till stor del uteblivit. NRES vill ändra på det och har som mål att främja innovation och hållbarhet.



– Varje projekt har unika förutsättningar – vi lovar att göra det bästa av dem. Och i Sigtuna stadsängar vill vi värna om det gedigna hållbarhetsarbete som redan finns och därför väljer vi att bygga helt i trä med syftet att ha en så låg koldioxidbelastning som möjligt, säger Peter Wågström, styrelseordförande, NRES.



I Stadsängarna ska NRES bygga 74 bostadsrättslägenheter. Kvarteret är diversifierat vad gäller boendena då de både kommer att innehålla lägenheter om 1-4 rok men även 6 stycken stadsradhus med egna takterrasser. I suterrängvåningen kommer det finnas garage, cykelverkstad och vallabod.



– Cykelverkstad och en vallabod känns som ett fint initiativ då både stadsdelens egen OS-klassade mountainbikebana samt vårt eget längdsskidspår, Äppelspåret, ligger ett stenkast från kvarteret. Väljer man att bosätta sig i BRF Tallkronan kan man ta skidorna under armen eller sätta sig på cykeln och på mindre än en minut befinna sig i antingen skidspår eller MTB-spår, säger Kim Hultén verksamhetschef Sigtuna stadsängar Exploateringsbolag.



NRES ambition att bygga hållbart sträcker sig även till de sociala. I BRF Tallkronan läggs stor vikt vid möten och umgänge. Därför kommer kvarteret att ha en gemensam takterrass i bästa solläge och på innegården kommer det, förutom plats för lek och grönska, att finnas en pool för lata sommardagar.



– Vi har försökt att tänka på så många aspekter som möjligt vad gäller hållbarheten. Förutom klimatet och miljön så är en betydande aspekt just hur de som väljer att bo i vårt kvarter mår, vilken livskvalitet vi kan vara med och skapa. Därför känns det fantastiskt att kunna erbjuda dels alla aktiviteter som stadsdelen bidrar med som mountainbike, skidor, padel, yoga mde mera men också möten på takterrassen eller en simtur i poolen. Vi ser verkligen fram emot att se det här projektet växa fram till ett hållbart boende på många sätt säger Christer Skagerlind, vd, NRES Utveckling.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen