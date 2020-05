Mattias Lundgren, vd för SSM. Bild: SSM

SSM drar ner på personal

Bolag Till följd av SSM:s nya strategi, med inriktning på hyresrätter, väljer bolaget att minska antalet medarbetare inom marknadsföring och försäljning. Anpassningen bedöms medföra en årlig kostnadsbesparing om 6,5 miljoner kronor. Omstruktureringskostnader bedöms belasta Q2 2020 med 3,3 miljoner kronor.

Utöver detta avser SSM att införa så kallat korttidsarbete för delar av personalen som en konsekvens av att pandemin covid-19 har påverkat bolagets projekt under utveckling.



SSM antog under 2019 en ny femårig affärsplan fokuserad på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt. Bolaget har successivt justerat projektportföljen utifrån den förändrade fokuseringen. Den pågående omställningen innebär även att SSM har ett behov av att anpassa organisationen och avser därför att minska antalet medarbetare som jobbar inom marknads- och säljorganisationen. En organisation som idag består av åtta medarbetare.



– SSM fortsätter att ställa om verksamheten till hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrätts-projekt. Inom de närmaste åren avser SSM framförallt vara en aktiv bostadsutvecklare av ytsmarta hyresrättsprojekt med hög Urban Score, säger Mattias Lundgren, vd och koncernchef för SSM.



SSM:s Q1-siffror:

# Nettoomsättning i egen regi ökade till 48,9 MSEK (15,4), varav 35,8 MSEK utgörs av intäktsavräkning från hyresrättsprojektet Täby Turf.

# Rörelseresultat förbättrades och uppgick till 0,8 MSEK (-12,4). Bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 6,6 MSEK respektive 6,4 MSEK.

# Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 13,7 MSEK ( 32,0), varav avyttringen av Bromma Square Q4 2019 tillförde bolaget 42,9 MSEK under Q1 2020.

# Avtal tecknade om försäljning av hälften av aktierna i hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters respektive samarbete avseende bostadsrättsprojektet Järnet i Bromma, till ett sammanlagt belopp om 34,0 MSEK, varav 0,5 MSEK har tillförts bolaget under kvartalet.

# Bolagets utestående obligationslån som motsvarar 369,0 MSEK förlängdes med två år, fram till maj 2022. Amortering avses ske med minst 161,4 MSEK under 2020.



Mattias Lundgren, vd för SSM:

– Under Q1 2020 har SSMs tydliga fokus på att generera positiva kassaflöden och stärka balansräkningen gett effekt. Via fler strategiska affärstransaktioner har SSM frigjort investeringskapacitet och resurser till projekt i närtid. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades och uppgick till 13,7 MSEK (-32,0) vilket finansierade genomförda investeringar.



– SSM:s finansiella ställning har stärkts under inledningen av 2020, dels genom att bolagets förträdesemission fulltecknades, varvid 157,0 MSEK före emissionskostnader tillfördes bolaget, dels genom att bolagets utestående obligationslån förlängdes med två års löptid, fram till maj 2022.



– Kvartalets rörelseresultat uppgick till 0,8 MSEK (-12,4), där framförallt tillträden i bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog positivt till resultatet och balanserade upp kostnader för försäljning och administration. Hyresrättsprojektet Täby Turf bidrog till en betydande ökning av nettoomsättningen, dock har ingen resultatavräkning skett i projektet till följd av projektets tidiga skede.



– SSM har idag en projektportfölj som ger god möjlighet till framtida värdeskapande och en stärkt finansiell ställning. Betydelsen av stabilitet i såväl projekt som finanser har blivit ännu tydligare när pandemin covid-19 slog till med kraft i mars 2020. SSMs pågående projekt i produktion påverkas i dagsläget inte i någon större utsträckning.



– Även om efterfrågan på bostäder dämpas till följd av osäkerhet kring konjunktur och arbetslöshet, är min bedömning att bostadsmarknaden i Storstockholm fortsatt kommer att präglas av bostadsbrist och att SSMs projekt väl matchar de behov och den efterfrågan som finns när osäkerheten avtar.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

