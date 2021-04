Bild: Istock

SPP köper för 1,3 miljarder av JM

Transaktioner JM har tecknat avtal med SPP Fastigheter om försäljning av två hyresrättsfastigheter. Affären uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor med ett resultat om cirka 390 miljoner kronor.

Fastigheterna som avyttras är fastigheten i det färdigställda projektet Manegen (Täby Månstenen 4) och fastigheten i projektet Havreflingan (Järfälla Jakobsberg 2:2853) som kommer att färdigställas under det fjärde kvartalet 2021. Båda fastigheterna har ingått i större utvecklingsområden där JM genomför bostadsprojekt – Täby Park i Täby och Söderdalen i Järfälla. Totalt avyttras 320 bostäder.



För Manegen (Täby Månstenen 4) kommer ett resultat om cirka 160 miljoner kronor att redovisas inom affärssegment JM Fastighetsutveckling i samband med frånträde under det andra kvartalet 2021. Full betalning kommer att ske vid tillträdet vilket genererar ett positivt kassaflöde om cirka 550 miljoner kronor under det andra kvartalet 2021.



För Havreflingan (Järfälla Jakobsberg 2:2853) kommer ett resultat om cirka 230 miljoner kronor att redovisas inom affärssegment JM Fastighetsutveckling i samband med frånträde under det fjärde kvartalet 2021. Full betalning kommer att ske vid tillträdet vilket genererar ett positivt kassaflöde om cirka 765 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2021.



Manegen har möjliggjort högre takt i bostadsutvecklingen med parallellt genomförda projekt i olika upplåtelseformer i Täby Park och snabbare värderealisering i en god marknad för hyresrättsfastigheter. Havreflingan har framgångsrikt omarbetats från bostadsrättsprojekt till hyresrättsprojekt i syfte att tillvarata de förbättrade marknadsförutsättningarna för utveckling av hyresrättsbostäder.



– Det är glädjande att marknaden fortsätter utvecklas positivt och att efterfrågan är stor för våra nyproducerade hyresrättsfastigheter. Det ger oss möjlighet att avyttra färdigutvecklade fastigheter på egen mark, vilket kompletterar vårt långsiktiga ägande av tomträtter i det samägda bolag som bildades under slutet av förra året. Målsättningen att öka volymerna inom hyresrättssegmentet kvarstår och dessa avyttringar skapar förutsättningar för att investera i nya projekt, säger Mikael Åslund, affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling.



JLL var rådgivare åt JM.

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet att bistå JM i denna transaktion och gratulerar båda parter till en bra affär. Intresset har varit rekordstort för dessa fastigheter, både från inhemska och internationella investerare, och är ytterligare ett bevis på den svenska hyresrättsmarknadens attraktivitet ur investeringssynpunkt, säger Filip Sköldefors, Head of Living Capital Markets, JLL Sverige.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

