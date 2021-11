Space pressinvigning. Bild: Knut Capra Pedersen

Space öppnar och visionen med femte Hötorgshuset realiseras

Bolag Lördagen den 27 november slår det nya digitala kulturcentret Space upp portarna i det femte Hötorgshuset intill Sergels torg. Space omfattar bland annat världens största gamingcenter med över 400 spelstationer, Avicii Experience och norra Europas största permanenta e-sportarena. Pophouse Entertainment och AMF Fastigheter står bakom satsningen som syftar till att skapa en unik, inkluderande och trygg mötesplats där kultur- och stadslivet kan spira.

Igår förmiddag invigdes de sju våningarna i det femte Hötorgshuset vid Sergels torg av Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr och Åsa Caap, ansvarig för Space. Även Stockholms kulturborgarråd Jonas Naddebo, Mats Hederos, vd AMF samt Per Sundin, vd Pophouse Entertainment närvarade.



Space är, till både storlek och innehåll, ett världsunikt hus som kombinerar de viktigaste ingredienserna inom digital kultur: gaming, musik, esport och "content creation" för digitala plattformar. Huset ska engagera och inkludera människor genom upplevelser inom underhållning, digital kultur och spelvärlden.



Längst ner i huset finns norra Europas största, permanenta esport-arena skapad för hybridevent inom gaming, konserter och esport. I gatuplan finns Fat Cat, ett japanskt och koreanskt brasseri och på övriga våningar hittar man, förutom Space Gaming, både barer och caféer samt generösa ytor för arbete, möten och utbildning. Avicii Experience öppnar under våren 2022.

– Det är med stor glädje och förväntan vi nu öppnar Space vid Sergels torg i Stockholm. Med över 400 spelstationer blir vi världens största gamingcenter och en öppen, dynamisk och kreativ plats mitt i stan. Vårt mål är att alla besökare ska kunna utvecklas och inspireras, fördjupa sina digitala kunskaper och känna gemenskap, säger Åsa Caap, Head of Space.



Den omfattande förvandlingen av det femte Hötorgshuset är en del av stadens utveckling av Sergels torg till en mer öppen, säker och inbjudande plats.

– Äntligen får Stockholm en central mötesplats för gaming, esport och digital kultur. Space kommer att locka fler talanger till staden och bidra till att Stockholm fortsätter utvecklas som en kreativ plats för kultur-, upplevelse- och techbranscherna, säger Anna König Jerlmyr finansborgarråd i Stockholms stad.



Space öppnar för allmänheten klockan 10:00 lördagen den 27 november.



Bakgrund

Space som koncept och idé initierades 2019 av Gustav Käll, Lars Blomberg och Per Sundin. Under samma år påbörjades även samarbetet med AMF Fastigheter och vd:n Mats Hederos som är bolagets eldsjäl bakom förvandlingen av det Femte Hötorgshuset till en kreativ hub. I slutet av 2019 klev Pophouse Entertainment in som majoritetsägare och Space kunde realiseras i sin nuvarande form, vilket har skett i nära samarbete med AMF Fastigheter och Stockholms Stad. Ansvarig arkitektbyrå är DAP. Konceptet är framtaget för att kunna exporteras internationellt.

