S&P placerar Willhem på kreditbevakning negativ

Ekonomi/Finansiering Standard & Poor’s uppdaterade kriterier innebär att även Willhem placeras på kreditbevakning negativ. Samma sak meddelade Hemsö i fredags.

Den 1 juni ändrade S&P sina kriterier för "Public & Social Housing Providers". S&P har använt sig av denna metodik för att bedöma Willhems kreditrating sedan 2014. Med anledning av de uppdaterade kriterierna har S&P beslutat att Willhem inte längre kommer att bedömas under dessa kriterier.



S&P kommer framgent att utvärdera Willhem under sina kriterier för traditionella fastighetsbolag ("Key Credit Factors For The Real Estate Industry"). Vidare kommer S&P också att göra en bedömning avseende sannolikheten att Willhem skulle få extraordinärt stöd från Första AP-fonden i enlighet med sina kriterier "Group Rating Methodology".



Det innebär att Willhem har placerats på kreditbevakning negativ där S&P inom 90 dagar ska återkomma med sin bedömning av Willhems rating enligt de nya utvärderingskriterierna.



I februari 2021 bekräftade S&P Willhems rating om A- med stabila utsikter. Willhem kommer nu att utvärderas enligt S&P:s kriterier för traditionella fastighetsbolag. Sedan februari 2021 har inget skett som påverkar Willhems riskprofil negativt.

