SOS Alarm flyttar sitt huvudkontor till Slussgårdens fastighet

Statens Fastighetsverk som varit en långvarig hyresgäst på Sankt Paulsgatan (Saturnus 20) flyttar ut under tredje kvartalet 2026. Den nya förhyrningen, med beräknad inflyttning kvartal 2 2027, kommer omfatta en markant större del av byggnaden på fastigheten, drygt 9 300 kvadratmeter, 2 600 kvadratmeter mer än vad Statens Fastighetsverk förhyrde. Hyresavtalet löper på 15 år och är tecknat med SOS Alarm Sverige AB som flyttar hela sin Stockholmsverksamhet samt huvudkontor till Saturnus 20.



Slussgården fortsätter att teckna nya hyresavtal och det totala kontraktsvärdet under årets första åtta månader ligger nu på över två miljarder kronor. Merparten av dessa två miljarder kommer av uthyrningar i Snäckan 8 och Saturnus 20, men flera avtal har även tecknats i övriga fastigheter inom beståndet på Södermalm.

– Vi är mycket glada att SOS Alarm Sverige AB väljer Slussgården som hyresvärd och vi kommer att, i nära samarbete, anpassa lokalerna efter deras behov och är övertygade om att SOS Alarm Sverige AB kommer att trivas hos oss. Vi har lyckats väldigt bra med uthyrningar under året i rådande marknad och alla uthyrningar har gjorts i egen regi med interna resurser. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma som har varit rådgivare till Slussgården fick återigen ihop ett mycket komplext hyresavtal på kort tid, säger Lars Kinneholm, vd för Slussgården.