Solnabergs styrelse: Budet är för lågt

Bolag Solnabergs styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Sterner Stenhus offentliga uppköpserbjudande.

Sterner Stenhus lämnade i veckan ett kontanterbjudande till aktieägarna i Solnaberg att överlåta samtliga sina aktier i Solnaberg till ett pris om 144 kronor per aktie.



Solnabergs styrelse har gett Catella i uppdrag att ge ett utlåtande och Catellas bedömning i korthet är att priset inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen har därutöver anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.



Erbjudandet om 144,0 kronor per Solnaberg-aktie motsvarar en rabatt om 2,0 procent jämfört med stängningskursen om 147,0 kronor för aktien på First North den 18 februari 2020, vilket utgör den sista handelsdagen före det att erbjudandet offentliggjordes.



Styrelsen har en stark tro på bolagets och fastighetens långsiktiga framtidsutsikter och ser potential för ytterligare värde, vilket man menar inte reflekteras av priset i erbjudandet.



Sammanfattningsvis rekommenderar Solnabergs aktieägarna att inte acceptera Sterner Stenhus erbjudande.

