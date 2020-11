Pelarbacken. Bild: AMF Fastigheter

Sneakersnstuff till AMF på Östgötagatan

Uthyrning SNS, ett upplevelsedrivet globalt varumärke rotat i kultur med rötterna i 90-talets New York som tar sig uttryck genom restauranger, barer, klädkollektioner, sneaker butiker, historieberättande och events samt en välbesökt webshop flyttar sitt globala huvudkontor till Pelarbacken på Östgötagatan, Södermalm. På 1 500 kvadratmeter kommer de att inhysa arbetsplatser, designbyrå, fotostudios och annat.

Sneakersnstuff, SNS, grundades på Södermalm 1999. De har vuxit från ett tvåmannaprojekt till ett globalt varumärke med fler än 250 anställda. Idag har de destinationer i Los Angeles, Berlin, Tokyo, New York, Paris, London, på Åsögatan på Södermalm och deras e-handel säljer varor till över 70 länder. De har genom åren gjort gemensamma designprojekt med såväl Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Vans med flera och arbetat med artister såsom George Clinton, Kelis, Nas, Snoop Dogg och Petter. Nu flyttar de sitt globala huvudkontor till fastigheten Pelarbacken på Östgötagatan 12 och kommer att hyra cirka 1 500 kvadratmeter.



– Efter att ha huserat på annat håll under en tid så är vi nu glada att vara tillbaka där vi känner oss hemma. Att ha energin från Södermalm pulserande direkt utanför dörren driver inspiration. Vi är också väldigt glada och tacksamma mot AMF Fastigheter som har låtit oss anpassa lokalerna kreativt för att passa oss. Här kommer vi att ha möjlighet att ta SNS till nästa nivå av skapande, säger Erik Fagerlind, medgrundare, Sneakersnstuff.



Det nya huvudkontoret kommer att inrymma arbetsplatser, sociala ytor, designbyrå, fotostudios och andra ytor de behöver för att växa.



– Sneakersnstuff är verkligen en del av Södermalms identitet. Det känns minst sagt häftigt att få välkomna deras huvudkontor till Pelarbacken där vi kan erbjuda en plats som möter deras väldigt breda behov. Vi tror inte minst att de kommer bli en mycket uppskattad granne som bidrar till platsens puls och utveckling, säger Per Helgesson, marknadsområdeschef på AMF Fastigheter.



Sneakersnstuff flyttar in i Pelarbacken under hösten.

