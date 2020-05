Tulestationen. Bild: Fabege

Snabbväxande teknikbolag flyttar huvudkontoret till Fabege lokaler

Uthyrning Det snabbväxande svenska teknikbolaget Mentimeter med över 80 miljoner användare och kunder i över 200 länder flyttar nu sitt svenska huvudkontor till den arkitektoniska pärlan Tulestationen i Stockholm city. Lokalerna är belägna i de gamla turbinhallarna på innergården med entré från Tulegatan och är cirka 2 300 kvadratmeter. Avtalet löper på fem år med årshyra på cirka 16 miljoner kronor. Inflyttning beräknas ske under april 2021.

Mentimeter har sökt en lokal med karaktär som sticker ut. En lokal som är mer än bara ett kontor och som erbjuder en flexibilitet och kan anpassas efter den senaste tekniken som företaget bland annat utvecklar. I Tulestationen hittade de vad de sökte. Här möter historiens vingslag framtidens teknik och virtuella möten. I de gamla turbinhallarna med utsikt mot innergården har Mentimeter hittat den perfekta platsen att utveckla vidare sin företagskultur.

– För oss har det varit viktigt att hitta en plats med historia och själ där vi känner oss som hemma. Mentimeter bygger en modern teknikprodukt och säljer den i hela världen men vår kultur bygger vi från vårt kontor i Stockholm. Vi valde Tulestationen och Fabege för att de har varit väldigt lyhörda till våra behov och håller med om vår idé om hur det moderna kontoret ska vara uppbyggt, säger Johnny Warström vd på Mentimeter.



Tulestationen ritades av arkitekten Ferdinand Boberg i början av det förra seklet. Här finns även Bobergs berömda portvalv som är flyttat från Brunkebergsverket som var Stockholms första elektricitetsverk. Entréer och turbinhall är dekorerade med elektricitetsanknutna motiv som glödlampor, batterier, kabelknippen och en mycket realistisk generator. Hela kvarteret har varsamt utvecklats under decennier för olika ändamål och har under en tid bland annat huserat Utbildningsradions produktionsstudios. Hela kvarteret inklusive Tulestationen är hålbarhetscertifierad enligt Breeam-in-use nivå Very Good, vilket är ett högt betyg på en anrik byggnad med relativt hög ålder.

– Vi är väldigt glada över att intresset för nya lokaler är fortsatt stort och att allt från visningar till kontraktsskrivning går att lösa digitalt. Mentimeter är ett imponerande företag och tillsammans kommer vi att skapa en inspirerande arbetsmiljö för Mentimeters medarbetare och besökare, säger Andreas Malmsäter, uthyrningschef på Fabege.

