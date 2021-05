Snabbväxande startup-bolaget Estrid har flyttat till nya lokaler om 600 kvadratmeter i Humlegårdens fastighet på Kungsgatan 12–14. Bild: Humlegården

Snabbväxande startup-bolag flyttar in hos Humlegården

Uthyrning Startup-bolaget Estrid har flyttat till nya lokaler om 600 kvadratmeter i Humlegårdens fastighet på Kungsgatan 12–14.

Estrid är ett av de snabbast växande startup-bolagen i Sverige. Varumärket grundades 2019 av Amanda Westerbom, Ben Eliass och Alan Aygun, som såg ett hål på marknaden och skapade en rakhyvel som är designad för kvinnor. All försäljning sker via estrid.com i form av en prenumerationstjänst och bolaget är etablerat i 12 länder i Europa. Idag består Estrid av 45 medarbetare och ambitionen är att fortsätta växa.



Estrids nya kontor återfinns högst upp i huset på Kungsgatan 12–14. De moderna lokalerna bjuder på många trivsamma och generösa miljöer, såsom en stor altan och en kungsbalkong med utsikt över innerstaden. Kontoret sträcker sig över cirka 600 kvm och inflyttningen påbörjades i mitten av april 2021.

– Vi är enormt glada över att just det här kontoret var tillgängligt för oss. När vi bygger framtidens bolag känns det inte mer än rätt att erbjuda våra anställda kontor i hjärtat av Stockholm, ett stenkast från Stureplan, säger Ben Eliass, grundare Estrid.

– Estrid är ett spännande varumärke och vi är mycket glada över att valet föll på Humlegården när de tog steget från coworking till ett större kontor. Här hamnar Estrid i ett gott sällskap – Kungsgatan är en plats full av energi och många expansiva bolag har funnit sin hemvist här. Vi ser fram att få bidra till Estrids fortsatta resa genom att skapa en attraktiv miljö och erbjuda service som stödjer verksamheten på bästa möjliga sätt, säger Peter Lind, Fastighetschef på Humlegården.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

