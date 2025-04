Under Q1 2025 ökade SLP förvaltningsresultatet med 51 procent jämfört med samma period föregående år. Bild: SLP

SLP ökar hyresintäkter och driftnetto

Bolag SLP ökade hyresintäkterna med 42 procent och driftnettot förbättrades med 48 procent jämfört med samma period föregående år, varav fem procent i jämförbart bestånd. Under kvartalet avtalade man om fyra strategiska förvärv omfattande totalt tio fastigheter till ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 2,2 miljarder kronor.

Januari–mars 2025:

- Hyresintäkterna ökade med 42% och uppgick till 236 mkr (166).

- Driftsnettot ökade med 48% och uppgick till 203 mkr (137).

- Förvaltningsresultatet ökade med 51% och uppgick till 134 mkr (89).

- Resultat per aktie ökade med 21% och uppgick till 0,85 kr (0,70).

- Substansvärdet (NAV) per aktie ökade under perioden med 4% och uppgick till 30,44 kr.

- Förvaltningsresultatet per aktie ökade under perioden med 32% och uppgick till 0,52 kr.

- Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 137 mkr (73).

- Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till 7 111 mkr (3 210), motsvarande 93% (65) av låneportföljen.

- Nettouthyrningen uppgick till 0,4 mkr (20,0) och uthyrningsgraden till 97,0% (94,6).

- Reviderad hållbarhetspolicy och nya hållbarhetsmål har antagits.

- Under januari skedde inflyttning i SLP:s hittills största nybyggnationsprojekt om 61,5 tkvm i Hallsberg.

- Sju fastigheter har förvärvats och tillträtts med en uthyrningsbar yta om 177 tkvm och ett fastighetsvärde om 1 848 mkr (307).

- SLP har förvärvat en logistikfastighet i Trelleborg med ett fastighetsvärde om 90 mkr med planerat tillträde i början av maj 2025.

- SLP har förvärvat två nybyggda och fullt uthyrda logistikfastigheter i Jönköping med ett fastighetsvärde om 266 mkr med planerat tillträde i juni 2025.

- SLP har utsett Filip Persson som ny vd från 1 september 2025 och valberedningen föreslår nuvarande vd Tommy Åstrand till styrelsen.



Vd Tommy Åstrand kommenterar:

– Vi är mycket nöjda med de affärer som genomfördes under kvartalet, där långa hyresavtal med starka hyresgäster skapar stabila kassaflöden och stärker vår genomsnittliga hyresduration. Samtidigt finns en betydande förädlingspotential, både i de nya förvärven och i det befintliga beståndet, som skapar ytterligare möjligheter till värdetillväxt över tid. Förutsättningarna för att kunna förvärva förädlingsbara logistikfastigheter är fortsatt mycket goda. Vi har en stark förvärvskapacitet och en aktiv förvärvsstrategi där vi kontinuerligt utvärderar potentiella affärer där vi ser möjligheter att skapa långsiktigt värde.

