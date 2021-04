Vindkraften 2 Bild: SLP

SLP går in i ny ort – förvärvar modern logistikanläggning i Borås

Transaktioner Swedish Logistic Property har förvärvat och tillträtt ännu en modern logistikanläggning. Fastigheten är belägen på det attraktiva logistikområdet Viared i Borås.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 7 000 kvadratmeter och är fullt uthyrd. Största Hyresgäst är PR Home, som har sitt lager och huvudkontor inom fastigheten. PR Home är en framgångsrik aktör inom försäljning av lampor och lampskärmar och etablerade 2016 sig i fastigheten. Kvarvarande hyreslängd är drygt fem år. Säljare är ett närstående bolag till hyresgästen. Transaktionen görs i bolagsform.



– Fastigheten är modern och passar väl in i vår portfölj och strategi. Genom förvärvet stärker vi vår geografiska närvaro i ett bra och för SLP prioriterat logistikläge, säger Peter Strand, vd i SLP.



SLP:s fortsätter alltså sin köpoffensiv inom lager- och logistik och bara under de senaste veckorna är det bolagets andra "sale-ande-lease-back affär". Peter Strand kommenterar:

– Det händer mycket i SLP just nu. Vi växer med nya fastigheter och samtidigt har vi förstärkt vår organisation ytterligare för att fortsatt kunna skapa mervärde för hyresgäster och i vårt fastighetsbestånd. Det är vår avsikt att göra många fler affärer under året. Det får absolut gärna vara "sale-and-lease back", där vi på flera olika plan kan skapa synergier för både hyresgäst och SLP. Det blir en win-win för alla.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

