SLP fyller samtliga vakanser i nyförvärvad Malmöfastighet

Uthyrning SLP har genom flera nytecknade hyresavtal lyckats hyra ut samtliga vakanta ytor om 2 250 kvadratmeter i den av SLP nyligen förvärvade Malmöfastigheten Flygbasen 1.

När fastigheten köptes som en del av Norama-portföljen under slutet av förra året hade det under lång tid funnits vakanser i fastigheten. SLP har med hjälp av flexibla lösningar i fastigheten lyckats skapa nya möjligheter i fastigheten som nu är fullt uthyrd.

– Vi har länge vågat sticka ut och säga att vi inte är rädda för vakanser på rätt läge och rätt ort. Det gör att vi gärna förvärvar objekt som har potential i outhyrda ytor. Vi visar ännu en gång att SLP har förmågan att anpassa och förädla vakanser i vårt bestånd. Det är för oss ett naturligt sätt att fortsätta att bygga värde för våra hyresgäster och ägare, säger Peter Strand, vd på SLP.



De nya hyresavtalen, som omfattar cirka 2 250 kvadratmeter kontor och lager, har tecknats med Safe Solutions, Einar Willumsen och Troldtekt. Hyresgästerna kommenterar sina nya förhyrningar enligt följande:

– SLP var snabba på att återkoppla med unika lösningar som gör att vi tillsammans kan anpassa lokalerna precis så som vi behöver för att utveckla vårt bolag och vårt nya koncept, säger Patrik Forsberg, vd på Safe Solutions.



– Vi behövde snabbt utöka vår lagerkapacitet och några dagar senare var allt fixat och klart och vi kunde flytta in våra nya varor, säger Niclas Andersson, Service & Maintenance Manager på AB Einar Willumsen.



– Tillsammans med SLP har vi gjort verklighet av våra idéer. Vi längtar efter att flytta in i en helt nyrenoverad lokal, precis så som vi vill ha den, säger Jörgen Elofsson, Country Manager på Troldtekt.

