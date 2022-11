SLP förlänger med tio år i Malmö.

SLP förlänger hyresavtal och investerar i energi­besparande åtgärder

Uthyrning SLP har förlängt ett hyresavtal med STILL Sverige AB avseende fastigheten Malmö Stenåldern 6. STILL tillverkar bland annat truckar och pallställ och är därmed en viktig del av logistikkedjan. Bolaget har haft verksamhet i Malmöfastigheten sedan 2013 och har nu förlängt hyresavtalet till den 31 mars 2032.

– Vi är mycket glada över att STILL valt att förlänga sitt hyresavtal. Genom att förlänga avtal med befintliga hyresgäster kan vi bygga relationer och investera i fastigheterna på ett sätt som gynnar båda parterna samtidigt som vi ökar vår hyresduration. I linje med vår ambition att öka försörjningen av egen förnybar energi kommer vi tillsammans med STILL att investera i en solcellsanläggning på fastighetens tak samt installera LED-belysning som sänker elförbrukningen, säger Peter Strand, vd på SLP.



Fastigheten omfattar cirka 4 500 kvadratmeter och hela ytan är uthyrd till STILL Sverige AB. Solcellsanläggningen har en beräknad produktion om cirka 180 000 kWh per år, motsvarande cirka 65 procent av fastighetens elförbrukning. Den överskottsel som inte kan nyttjas i fastigheten säljs till elnätet.

