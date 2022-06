SLP bygger åt Pharmaxim i Landskrona. Bild: SLP

SLP bygger åt Pharmaxim

Bygg/Arkitektur Efter att ha erhållit bygglov från Landskrona kommun har SLP tillsammans med sin hyresgäst, Pharmaxim, tagit det första symboliska spadtaget och därmed startat byggnationen av en ny logistikbyggnad. Den nya fastigheten får en sammanlagd uthyrningsbar yta om 5 437 kvadratmeter och möter kraven enligt Miljö­byggnad silver.

SLP har förvärvat ett attraktivt markområde i Landskrona, med direkt närhet till E6 och har ett utmärkt skyltläge utmed Europavägen. Nu startar bygget av en modern logistikbyggnad som ska vara färdigställd i början av 2023. Största hyresgäst är Pharmaxim AB som säljer, distribuerar och marknadsför produkter inom hälsa/hygien/skönhet, läkemedel och djurvård i Norden med kända varumärken som till exempel Salubrin, Helosan, Gripen, Virkon och Jodopax.

– Det har varit ett kul och effektivt arbete med byggplanerna och bygglovet. Vi ser fram emot att bygga och välkomna våra hyresgäster till en fastighet med optimala förutsättningar för just deras verksamhet, säger Filip Persson, ansvarig för SLP:s projekt.

– Vi är väldigt glada över att SLP har presenterat ett projekt på ett mycket attraktivt läge i Landskrona. Vi ser fram emot att kunna flytta in med vår verksamhet under första kvartalet 2023. Denna flytt skapar optimala förutsättningar för vår fortsatta tillväxtresa i och med att lokalerna har utrymme för tillväxt, är anpassade för våra högt ställda kvalitets-, säkerhets-, och miljökrav och allra viktigast ger alla anställda en unik, modern och attraktiv arbetsplats, säger Johan Bäckström, vd på Pharmaxim AB.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen