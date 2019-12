Jonas Andersson och Jenny Wärmé. Bild: Hembla

Slättö topprekryterar från Hembla

Bolag Slättö har rekryterat Jonas Andersson till rollen som vice vd och CFO och Jenny Wärmé till rollen som chefsjurist. Båda kommer närmast från Hembla.

Jonas Andersson och Jenny Wärmé lämnar Hembla (tidigare D. Carnegie & Co) och ansluter sig till Slättö som seniora partners. Både Jenny Wärmé och Jonas Andersson har haft ledande positioner sedan bolagets begynnelse och varit nyckelspelare i den tillväxtresa som Hembla gjort de senaste åren. De båda påbörjar sin anställning hos Slättö i maj 2020.



Jonas Andersson innehar nu rollen som CFO/CIO på Hembla men har valt att avsluta sin anställning för att gå vidare till Slättö. Jonas har haft en central roll som huvudansvarig för samtliga transaktioner och finansieringar, i nära samarbete med Blackstone som varit majoritetsaktieägare, de senaste fem åren. Innan han anslöt sig till Hembla arbetade han med transaktion, finansiering samt IR på fastighetsfonden Mengus. Jonas Andersson har dessförinnan en bakgrund från investment banking och management consulting.



Jenny Wärmé innehar sedan augusti 2014 rollen som Head of Legal & Corporate Affairs på Hembla. Hon var huvudansvarig för noteringen av Hembla år 2015 och har spelat en avgörande roll i uppbyggnaden av bolaget. Vid sidan av sin nuvarande anställning har hon även haft ett antal uppdrag som ordinarie styrelseledamot i andra noterade fastighetsbolag såsom Amasten Fastighets AB, Tre Kronor Property Investment AB samt till nyligen även Stendörren Fastigheter AB. Jenny Wärmé har över 15 års erfarenhet inom den legala sektorn med specialisering inom fastighetsrätt, finansiering, transaktion och bolagsfrågor. Innan sin anställning hos Hembla arbetade Jenny som advokat hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå mellan åren 2006–2014.

– Jonas och Jenny är var för sig en drömrekrytering, så att få dem båda två och dessutom redan samspelta som ett team känns fantastiskt. Laget blir aldrig riktigt fulltaligt när man har höga ambitioner, men nu har vi en riktigt bra grundstomme av människor på plats som jag är glad över att ha lyckats knyta till Slättö. Vi gör ett starkt 2019 och har fått ett antal strukturellt viktiga pusselbitar på plats som gör att jag ser fram emot 2020, säger Johan Karlsson, vd och grundare, Slättö.

– Vi är otroligt glada och laddade inför denna nya spännande resa. Slättö har en stark historik och står inför en kraftig expansionsfas. Det är mycket tilltalande att få en chans att komma in i detta spännande och intressanta läge som bolaget befinner sig i. Vi är också väldigt nöjda över att få möjligheten att fortsatt kunna jobba tillsammans som ett team och att komma in som en del av Slättös redan kompetenta lag. Magkänslan är helt enkelt väldigt rätt. Vi hoppas och tror att vi kommer kunna bidra med våra tidigare erfarenheter vad gäller såväl tillväxt som bolagsutveckling, säger Jonas och Jenny Wärmé.

