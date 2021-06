Hélène Wersäll-Dahlen och Roger Sjöstedt. Bild: Slättö

Slättö stärker förvaltningsorganisationen

Bolag Slättö har rekryterat Hélène Wersäll-Dahlen till rollen som Head of Leasing and Customer Service och Roger Sjöstedt till rollen som Head of Property Management. Wersäll-Dahlen och Sjöstedt kommer att fokusera på att utveckla Slättös kundorienterade förvaltningsmodell samt stärka bolagets tekniska förvaltning med ett särskilt fokus på energi- och digitaliseringsfrågor.

Hélène Wersäll-Dahlen kommer närmast från en position som fastighetschef på Newsec där hon sedan 2019 ansvarat för en av bolagets större portföljer, innehållande både bostäder och kommersiella lokaler. Hon har vidare ansvarat för ekonomi och förvaltning i rollen som affärsområdeschef på HSB mellan 2013–2019.

– Det bästa med att förvalta fastigheter är relationerna med de som verkar och bor i dem. Förvaltning handlar inte bara om att förvalta en lägenhet utan ett hem. Bakom varje fasad finns en historia, ett företag, en människa. Ett framgångsrikt möte mellan betong och kaffekopp är resultatet av lika delar passionerat ansvar och lyhördhet. Jag ser fram emot att bidra till Slättös fortsatta framgång, kommenterar Hélène Wersäll-Dahlen.



Roger Sjöstedt har sedan 2016 arbetat som regionchef på Heimstaden och har även förvaltat fastigheter i egen regi sedan 2009.

– Det ska bli spännande att få arbeta på ett företag med så expansiva planer som Slättö. Jag kommer med min erfarenhet att medverka till en fortsatt utveckling och förädling av Slättös fastighetsbestånd med fokus på våra drifts- och digitaliseringsfrågor som tillsammans ska bidra till en förvaltning i framkant, säger Roger Sjöstedt.

– Det är mycket glädjande att vi har kunnat genomföra dessa nyckelrekryteringar i en tid där Slättö utvecklar sin förvaltningsmodell med våra kunder i centrum och med en tydlig satsning på digitalisering och hållbarhet, kommenterar Tommy Jansson, Head of Asset Management på Slättö.



Tjänsterna tillträds i augusti och september.

