BlackRock gör ytterligare logistikförvärv i Sverige.

Slättö säljer till BlackRock

Transaktioner Slättö Value Add I har frånträtt två logistikprojekt i Stockholm och Enköping till BlackRock Real Assets.

Båda anläggningarna erbjuder logistiklokaler av hög kvalitet och är redan uthyrda till cirka 25 %. Stockholmsanläggningen ligger i ett utmärkt logistikläge för last mile-terminaler. Projekten besitter höga hållbarhetsstandarder och kommer förses med storskaliga solpanelsinstallationer samt erhålla miljöcertifieringar.



Genom Slättös lager- och logistikplattform Evolv har Slättö Value Add I genomfört ett tjugotal förvärv inom segmenten logistik och lättindustri. Slättö Value Add I har redan framgångsrikt genomfört två portföljförsäljningar inom segmentet och Evolv fortsätter att implementera strategin att proaktivt anskaffa och utveckla fastigheter inom Slättö Core+ och Value Add II-fonderna.



– Slättö och vår lager- och logistikplattform Evolv fortsätter att generera attraktiva möjligheter i ett mycket intressant segment. Vi är glada att samarbeta med en stor aktör som BlackRock Real Assets och ser fram emot att slutföra utvecklingen av dessa tillgångar i nära samarbete med dem, säger Erik Dansbo, investeringschef och partner på Slättö.



– Slättö har de senaste månaderna genomfört flera avyttringar från äldre fonder som är under avveckling. Under det senaste året har vi sålt fastigheter för över sex miljarder kronor genom 13 transaktioner. Parallellt har vi tagit in nytt kapital till Slättö Core+ och Slättö Value Add II. Vi är väl positionerade för att tillvarata affärsmöjligheter som dyker upp, tillägger Erik Dansbo.



- Vi är glada att tillsammans med Slättö utveckla två högkvalitativa logistikanläggningar i Sverige. Denna affär är ett naturligt nästa steg i BlackRocks strävan att bygga upp vår nordiska fastighetsportfölj och ytterligare stärka vårt regionala fotavtryck inom logistik, kommenterar Thorsten Slytå, Managing Director och Head of Nordic Real Estate på BlackRock.



– Vi ser fram emot att utveckla dessa logistiktillgångar med hållbarhetsfokus i attraktiva, viktiga och snabbväxande logistikområden i Storstockholm och Mälardalsregionen, avslutar Anton Friling, Vice President och Head of Investments på BlackRock Real Assets nordiska fastighetsteam.



Planen är att utveckla modern logistik med inriktning på BREEAM Excellent och Miljöbyggnad Silver.



Fastigheterna kommer att byggas med flexibla planlösningar för att möjliggöra flera hyresgäster, bygglov har beviljats och bygget påbörjas omgående.



Fastigheten i Stockholm är en tvåvåningsanläggning om cirka 16 500 kvadratmeter. Fastigheten, en del av Botvidsgymnasiet 8, är belägen i Botkyrka kommun längs E4:an, mellan Södertälje och Stockholm, i ett utmärkt logistikläge för last mile-terminaler. Lokalerna förväntas vara tillgänglig för hyresgäster från och med fjärde kvartalet 2023.



Fastigheten i Enköping omfattar en logistikanläggning om cirka 22 500 kvadratmeter. Fastigheten, Stenvreten 6:17, ligger i ett strategiskt läge cirka 70 kilometer nordväst om Stockholm intill E18, och betjänar hela Stockholm och Mälardalsregionen. Lokalerna förväntas vara tillgänglig för hyresgäster från och med andra till fjärde kvartalet 2023.



Mannheimer Swartling och JLL agerade rådgivare till Slättö.



Linklaters och Pangea Property Partners agerade rådgivare till BlackRock Real Assets.

