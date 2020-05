Slättö köper äldreboende på Gotland

Sudergården. Bild: Slättö

Transaktioner Slättö förvärvar, genom fonden Slättö Core+, en äldreboendefastighet på Gotland med Region Gotland som hyresgäst för 62 miljoner kronor. Säljare är Abirra och Visby Packhus. Genom affären utökar Slättö sin portfölj inom segmentet samhällsfastigheter.

Äldreboendet Sudergården uppfördes år 2009 och är belägen på södra Gotland i Burgsvik. Fastigheten är bebyggd i två plan med en total area om 2 224 kvadratmeter som omfattas av 30 boendelägenheter, flera gemensamhetsutrymmen samt lokaler för personal och administration. Byggnaden är även försedd med bergvärme samt 300 kvadratmeter solceller för optimerad energianvändning.



Hyresgäst är Region Gotland som 2009 tecknade ett 25-årigt blockhyresavtal med fastighetsägaren, återstående avtalstid är drygt 14 år. Vård- och omsorgsföretaget Attendo är operatör av äldreboendet. Totalt årligt hyresvärde uppgår till cirka 4,7 miljoner kronor.

– Förvärvet följer Slättös uttalade strategi att växa inom samhällsfastigheter. Vi är nöjda över att förvärva en modern byggnad med en tydlig hållbarhetsprofil, kommenterar Sofie Sihver, transaktionschef på Slättö.



Roschier och Causey Westling var Slättös ombud i transaktionen.

