Slättö gör seniora rekryteringar

Bolag Slättö har rekryterat Annette Hjelmstedt till rollen som Head of Investor Relations och Sari Marttila till rollen som Head of Talent Management. Rekryteringarna är ett led i Slättös tillväxtstrategi och förstärker Slättös välmeriterade organisation ytterligare.

Annette Hjelmstedt har arbetat med IR och kommunikation i över 20 år och kommer närmast från en roll inom Investor Relations på Areim. Under åren 2011–2019 arbetade hon med kapitalresning och investerarrelationer på EQT i rollen som IR Director. Utöver dessa positioner har Annette Hjelmstedt arbetat med IR och kommunikation på Nordea Investment Funds, Carnegie Investment Bank och SCA/Essity.

– Det känns väldigt spännande att bli en del av Slättös starka team. Med min erfarenhet vill jag hjälpa till att bygga IR-funktionen och jag ser fram emot att bidra till en fortsatt expansion av Slättös fonderbjudande, säger Annette Hjelmstedt.



Sari Marttila har mer än 30 års erfarenhet inom HR och kommer närmast från en position som Head of HR på Hannes Snellman Advokatbyrå i Stockholm, där hon sedan 2017 ansvarat för det löpande strategiska och operativa HR-arbetet med fokus på talent management. Under åren 2009 – 2015 var hon HR-chef på NC Advisory AB (rådgivare till Nordic Capitals fonder) där hon bland annat byggde upp HR-funktionen och ledde ett stort antal rekryteringsprocesser i olika länder. Sari Marttila har även mångårig erfarenhet från chefsroller hos PA Consulting, Bearingpoint och McKinsey & Company och har även haft ett eget konsultbolag inom HR.

– Jag ser mycket fram emot att få arbeta tillsammans med Slättös drivna och kompetenta team under en mycket spännande och expansiv fas i bolagets historia. Att stötta bolaget med att hitta, utveckla och behålla duktiga medarbetare är en del av expansionen och jag är glad över att få möjlighet att bidra till det, säger Sari Marttila.

– Jag är både glad och stolt över att kunna rekrytera två så pass meriterade personer till Slättö. Annette och Sari kommer båda att vara centrala i Slättös fortsatta expansion, säger Jonas Andersson, vice vd och CFO på Slättö.



Tjänsterna tillträds i oktober respektive januari.

