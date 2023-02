Tina Söderlund-Boley, ny försäljningschef på Slättö. Bild: Slättö

Slättö förstärker med ny försäljningschef

Bolag Slättö har rekryterat Tina Söderlund-Boley som ny försäljningschef. Anställningen är tänkt att komplettera Slättös befintliga team och ytterligare accelerera bolagets tillväxt i Norden.

Tina Söderlund-Boley har lång internationell erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom kapitalförvaltningsbranschen. Tidigare har hon haft positioner på Fiera Capital London och utvecklat företagets försäljnings- och marknadsföringsstrategi (2018-2022). Hon har även en bakgrund som Head of Sales Institutional and Intermediaries Northern Europe för GAM, den schweiziska kapitalförvaltaren (2000-2018). För Slättö ska hon bidra till att påskynda bolagets tillväxtresa och stärka relationerna med investerare i Europa och globalt.

– I takt med att Slättö växer i Norden och utanför, lockar våra fonder och plattformar nya investerare. Jag är stolt över att välkomna Tina Söderlund-Boley till laget. Hennes erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring av kapitalförvaltning kommer att stärka Slättös relationer med nya kunder och påskynda vår tillväxt, säger Jonas Andersson, Vice Managing Partner på Slättö.



– Jag är väldigt glad över att komma till Slättö som försäljningschef och att hjälpa företaget att nå nästa tillväxtfas, både i Norden och globalt. Teamet har byggt en utmärkt meritlista under de senaste 10 åren med högsta kvartilsprestanda och utvecklat en investeringsprocess med hög institutionell standard, säger Tina Söderlund-Boley.



Hon tillträdde sin nya tjänst i januari.

Ämnen