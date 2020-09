Rituals öppnar flaggskeppsbutik. Bild: Rituals

Skönhetsjätte öppnar flaggskeppsbutik i Westfield Mall of Scandinavia

Uthyrning Skönhetsjätten Rituals storsatsar i Westfield Mall of Scandinavia. Den 1 oktober slår det internationellt erkända varumärket upp dörrarna till sin nya skandinaviska flaggskeppsbutik just här, vilken även blir den största butiken i Norden.

Rituals har varit en del av Westfield Mall of Scandinavias butiksmix sedan 2015 och har ända sedan dess kunnat skörda stor framgång, mycket tack vare köpcentrumets breda och starka kundunderlag. Westfield Mall of Scandinavia blir nu det självklara valet när skönhetsjätten väljer att öppna en ny skandinavisk flaggskeppsbutik, och den 1 oktober är det äntligen premiär.

– Westfield Mall of Scandinavia är en av regionens främsta destinationer och vi är stolta och glada över att attrahera och erbjuda så många internationellt starka varumärken. Det känns väldigt roligt att Rituals väljer att öppna sin nya skandinaviska flaggskeppsbutik just här och att vi gemensamt kan erbjuda våra besökare det allra bästa som varumärket har att erbjuda, säger Sofia Rundström, centrumchef i Westfield Mall of Scandinavia.

–Vi är oerhört glada över att kunna öppna upp en ny flaggskeppsbutik i dessa tider. Det blir den största butiken i Norden på 257 kvadratmeter, så därför kommer vi också kunna erbjuda ett bredare sortiment än i våra ordinarie butiker. Rituals butik i Westfield Mall of Scandinavia har länge varit en av våra mest populära butiker i Sverige och det blir spännande att följa hur kunderna tar emot den nya, större butiken, säger Susanne Andersson, marknadschef för Rituals Norden.

