Det är stort tryck på bostäder i Skellefteå. Bild: Skebo

Skebo vill bygga nytt på fyra orter

Bolag Skebos styrelse har tagit beslut om att undersöka möjligheterna att bygga nya hyresfastigheter i Bureå, Burträsk, Boliden och Byske. Det handlar om två- eller trevåningshus och mellan 20–50 lägenheter per ort. – Skellefteå kommun växer med många som vill flytta in. Beslutet är en viktig pusselbit när det handlar om att skapa möjligheter till boenden runt om i hela kommunen, säger Harriet Classon, styrelseordförande i Skebo.

Bakgrunden är förväntan på stor inflyttning i Skellefteå under de närmaste åren kombinerat med hög efterfrågan på bostäder, både på hyresmarknaden samt villor och bostadsrätter.

– Det här läget är skapat av tillväxten som vi just nu ser i Skellefteå. Nu när vi har haft möjlighet till flera nybyggnationer i Skellefteå så känns det fantastiskt bra att ta nästa steg och undersöka möjligheterna att satsa även på de här fyra orterna. För några år sedan trodde jag inte att detta skulle vara möjligt redan i dag, men nu är läget annorlunda, säger Harriet Classon.



Skebo samarbetar med Skellefteå kommun för att undersöka vilka marker som det är möjligt att bygga på i Bureå, Burträsk, Boliden och Byske.

– Viljan finns och vi har påbörjat en process för att få in bra underlag om vilka byggherrar som är intresserade av att bygga på de här orterna. Det är alltså för tidigt att säga var fastigheterna i så fall kommer att uppföras. Vi ber om att få återkomma när vi har fler svar i den frågan, men det är klart att det skulle medföra en betydande satsning på alla de här fyra orterna där det historiskt stått ganska stilla när det kommer till att bygga nya flerfamiljsbostäder, säger Åsa Andersson, vd, Skebo.



Skebo har märkt hur antalet ansökningar på lediga lägenheter i ytterområdena ökat och dessutom uppvaktas man av boende i ytterområdena som gärna skulle flytta från sin villa till en Skebolägenhet.

– Vi vill gärna bidra till att folk kan flytta från sitt stora boende till något mindre och bo kvar på sin ort. Vi vet också hur viktigt det är med bostäder för företag som vill attrahera ny arbetskraft till sin bygd. Förhoppningsvis kan Skebo var den samhällsbyggaren som hjälper till att öppna upp bostadsmarknaden och då hoppas vi att privata initiativ följer efter oss, säger Harriet Classon.

