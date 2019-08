Bild: Skebo

Skebo tar Skellefteå till toppen för studentboende

Bostäder Skellefteå befinner sig i toppklass bland Sveriges städer när det gäller studenters boendemöjligheter. Det visar en rapport från Sveriges förenade studentkårer, SFS, som publiceras idag. – Den unika bostadsgaranti som Skebo erbjuder är viktig för Skellefteås attraktionskraft för studenter, säger Anna Ersson, marknadschef på Skebo.

SFS granskar årligen bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna i respektive stad kontaktas och bedöms efter ett antal kriterier som ska garantera studenter en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden.



Studieorterna listas med tre olika färgkoder:

Grön – om den kan erbjuda studenter ett tryggt boende inom en månad.

Gul – om den någon gång under höstterminen kan erbjuda studenter ett boende med förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.

Röd – om den inte kan erbjuda studenter ett boende under höstterminen.



SFS-rapporten för 2019 offentliggjordes idag. Den visar att Skellefteå, i likhet med tidigare år från 2015 och framåt, hamnar i toppkategorin. Skellefteå är en av nio studieorter som får grönt ljus bland de totalt 33 studieorterna som granskats.



Grönlistningen av Skellefteå motiveras bland annat enligt följande i SFS-rapporten: "Bostadssituationen för studenter i Skellefteå är ungefär likadan som förra året. Alla nya studenter väntas bli erbjudna en bostad innan terminsstarten. Det finns en bostadsgaranti som innebär att alla nya studenter erbjuds en bostad oavsett hur sent de hör av sig. De flesta studentbostäderna är korridorsrum och rum i delade lägenheter. Hyrorna ligger vanligtvis mellan 2 200 och 3 300 kronor i månaden. Dock så tillämpas tiomånadershyra, vilket innebär att studenterna inte behöver betala hyra under sommarmånaderna. Situationen är alltså god."



– Att vi får toppbetyg i bedömningen av en neutral aktör som SFS är ett kvitto på att vi håller vad vi lovar studenterna, säger Anna Ersson.



Skebos bostadsgaranti gäller studenter som blivit antagna vid Luleå tekniska högskola eller Umeå universitet med Skellefteå som studieort. Även annan eftergymnasial utbildning på Campus i Skellefteå omfattas. Även YH-studenter omfattas av bostadsgarantin. Enda kravet är att utbildningen ska vara minst 18 veckor lång.



SFS kriterier för ett tryggt boende

- Alla studenter som studerar minst 15 högskolepoäng per termin ska erbjudas boende. Det spelar ingen roll om studenten är folkbokförd i kommunen sedan tidigare eller inte.

- Kontrakt: Permanent förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden.

- Boendeform: Hyresrätt i form av korridorrum, studentlägenhet, ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt (exempelvis dubblett eller tripplett).

- Läge: Boendet som erbjuds ska vara beläget inom 30 minuters avstånd från högskolan med bra kollektivtrafik.

- Kostnad: Rimlig hyra i relation till studiemedel. En rimlig hyra är 35 procent av studentens inkomst. Om studenten betalar hyra tio månader om året slås kostnaden ut på tolv månader.

- Tillträde: Tillträde till bostaden senast 30 dagar efter att anmälan om studentboende har registrerats, alternativt tillträde till terminsstart. Ingen första eller sista anmälningstid ska finnas.

