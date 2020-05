Skebo köper för 900 miljoner i centrala Skellefteå. Bild: Skebo

Skebo köper för 900 miljoner

Transaktioner Skebo förvärvar tre kvarter med totalt 500 lägenheter. Det gäller fastigheter i kvarteren Frigg, Balder samt Lejongapet på Getberget i centrala Skellefteå. Köpesumman är cirka 900 miljoner kronor.

– Skellefteå expanderar och det här förvärvet är ett krafttag från Skebos sida. Som ledande samhällsbyggare vill vi fortsätta att ligga i framkant med att utveckla Skellefteås bostadsförsörjning, säger Skebos styrelseordförande Harriet Classon.



Målsättningen är att all inflyttning ska vara gjord senast 2024. Lägenheterna kommer att erbjudas till Skebos bostadskö.

– Det är en satsning som ger ett fint tillskott av bostäder i Skellefteå. Vi kommer samtidigt att fortsätta bygga ännu fler bostäder på olika områden för att möta den stora efterfrågan som finns på hyresrätter i och med Northvolts etablering och andra etableringar, säger Skebos vd Åsa Andersson.



Köpeskillingen är cirka 900 miljoner och erläggs när hyresgästerna från Skebos bostadskö kan flytta in. Säljare är Lindbäcks Fastigheter AB.

– Vi får anledning att återkomma med fördjupad information under senhösten. Det här är en stor bostadssatsning som ligger i tiden. Nya lägenheter, byggda i trä, tillförs på attraktiva områden, säger Åsa Andersson.



Skebo och Lindbäcks har tecknat avtal och affären genomförs under förutsättning att Lindbäcks styrelse och Skellefteås kommunfullmäktige godkänner den.

- Axel Ohlsson

